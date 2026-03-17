Câmara de Coimbra fará trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis vandalizada

A Câmara de Coimbra vai realizar trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis, monumento nacional localizado na Alta Universitária, depois de a peça ter sido vandalizada na noite de domingo para segunda-feira.

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A intervenção para remover as inscrições em tinta vermelha na base da estátua será realizada pela autarquia, que aguarda a receção de uma proposta técnico-financeira e a indicação de quando uma equipa poderá deslocar-se ao local para executar o trabalho.

Em resposta escrita à agência Lusa, a Câmara de Coimbra afirma desconhecer “as motivações subjacentes ao incidente danoso sobre o seu património público classificado”.

A autarquia adiantou que vai apresentar queixa-crime contra desconhecidos devido ao ato de vandalismo, acrescentando que os factos “integram o crime de dano qualificado”, pelo que “se requererá a instauração de procedimento criminal”.

A peça tinha sido recentemente restaurada pelo município, numa empreitada orçada em mais de 20 mil euros, concluída no dia 27 de fevereiro de 2026.

A estátua do rei D. Dinis, instalada no centro do Largo de D. Dinis em 1943, integra o conjunto classificado desde 2013 como Património Mundial Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, detendo por isso o estatuto de Monumento Nacional.