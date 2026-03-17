Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Coimbra fará trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis vandalizada

17 mar, 2026 - 22:17 • Lusa

Estátua de D. Dinis vandalizada na Alta Universitária de Coimbra durante a noite de domingo para segunda-feira.

A+ / A-

A Câmara de Coimbra vai realizar trabalhos de limpeza na estátua de D. Dinis, monumento nacional localizado na Alta Universitária, depois de a peça ter sido vandalizada na noite de domingo para segunda-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A intervenção para remover as inscrições em tinta vermelha na base da estátua será realizada pela autarquia, que aguarda a receção de uma proposta técnico-financeira e a indicação de quando uma equipa poderá deslocar-se ao local para executar o trabalho.

Em resposta escrita à agência Lusa, a Câmara de Coimbra afirma desconhecer “as motivações subjacentes ao incidente danoso sobre o seu património público classificado”.

A autarquia adiantou que vai apresentar queixa-crime contra desconhecidos devido ao ato de vandalismo, acrescentando que os factos “integram o crime de dano qualificado”, pelo que “se requererá a instauração de procedimento criminal”.

A peça tinha sido recentemente restaurada pelo município, numa empreitada orçada em mais de 20 mil euros, concluída no dia 27 de fevereiro de 2026.

A estátua do rei D. Dinis, instalada no centro do Largo de D. Dinis em 1943, integra o conjunto classificado desde 2013 como Património Mundial Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, detendo por isso o estatuto de Monumento Nacional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 20 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Maria
    17 mar, 2026 Palmela 22:29
    Acho muito bem o D.Dinis nao e pra estragar!

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda