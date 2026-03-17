​Depressão Therese deixa cinco distritos em aviso amarelo

A depressão Therese vai trazer muita chuva e trovoada ao continente, pelo menos, até à próxima sexta-feira.



Para já, o Instituto do Mar e da Atmosfera emitiu aviso amarelo entre a meia-noite e as 9h00 da manhã de quarta-feira, para os distritos do litoral centro e sul - de Leiria a Sagres – e também para o distrito de Beja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) admite, no entanto, que a situação pode sofrer um agravamento e outros distritos podem ser afetados.

Tudo depende da evolução da depressão Therese, que deve ficar localizada a Oeste do Continente, prevendo-se que atravesse o território de sul para norte.

A meteorologista do IPMA diz que estamos “perante uma situação com potencial para precipitação mais forte, nomeadamente na quinta-feira, dia 19”, e admite que “para alguns distritos, em particular do centro e sul, possa ser emitido aviso laranja”, o segundo mais grave.