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Crime
Detido em Lisboa homem suspeito de abusar de menor de 13 anos
17 mar, 2026 - 12:12 • Olímpia Mairos
Suspeito foi apanhado em flagrante e mantinha relação com a vítima há cerca de um ano.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, um homem de 44 anos suspeito dos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, tendo sido apanhado em flagrante delito.
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Segundo a PJ, a investigação teve início após uma escola frequentada pela vítima, de 13 anos, ter detetado conteúdos pornográficos no telemóvel da menor, situação que foi comunicada de imediato às autoridades.
Segundo a polícia, “a Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se à escola” e apurou que o suspeito era um conhecido da família, mantendo com a vítima “uma relação amorosa há cerca de um ano”.
Os abusos terão começado em 2024, durante um encontro familiar em contexto de férias no Algarve, onde terão ocorrido abusos sexuais presenciais.
A PJ refere que “o abuso cessou com a intervenção desta polícia”, que prosseguiu nas diligências investigatórias e deteve o agressor em flagrante delito, pela posse de conteúdos digitais de pornografia de menores.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de eventuais medidas de coação.
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