Fuga de gás obriga à evacuação de edifício na Universidade da Beira Interior

Um edifício da Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, foi evacuado esta manhã na sequência de uma fuga de gás num laboratório, causada por um frigorífico antigo com reagentes no seu interior.

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Segundo avançou a SIC Notícias, o equipamento terá avariado, libertando gás após ter sido aberto por dois docentes. Ambos sofreram ferimentos ligeiros por inalação, tendo sido assistidos no local, sem necessidade de hospitalização.

A zona afetada corresponde a uma área limitada do Departamento de Ciências e Tecnologia Têxteis, tendo sido também evacuado, por precaução, o bar principal do Polo 1 da universidade.

Por motivos de segurança, a rua junto aos laboratórios foi temporariamente encerrada ao trânsito e à circulação de pessoas, permitindo a intervenção dos bombeiros e de técnicos especializados. A via acabou por ser reaberta cerca de uma hora depois, quando a situação ficou controlada.

Apesar do incidente, as atividades letivas não foram interrompidas, decorrendo normalmente nos restantes edifícios do polo universitário.

À Renascença, fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o alerta foi dado pelas 9h45, após a deteção de gases químicos no laboratório de Arquitetura. No interior do frigorífico estariam armazenados diversos produtos que terão reagido entre si, originando a avaria do equipamento e a consequente libertação de gases irritantes.

Os docentes presentes aperceberam-se rapidamente da situação, sentindo irritações, o que levou à evacuação imediata da área. Os bombeiros procederam à ventilação do espaço e à remoção do frigorífico, tendo a situação ficado resolvida cerca das 12h20.

[Notícia atualizada às 14h00 de 17 de março de 2026, com informação do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela avançada à Renascença].