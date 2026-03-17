Homem detido por suspeitas de abuso sexual de criança em Oliveira do Bairro

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, deteve um homem suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças agravados, ocorridos no final de 2025 e em meados de março deste ano, em Oliveira do Bairro.

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Em comunicado, a PJ indica que “a vítima, com 12 anos de idade, foi abusada na residência do arguido, local que frequentava com regularidade, face à relação de parentesco, por afinidade, que existia entre ambos”.

Segundo a Polícia Judiciária, os abusos só cessaram quando a vítima, “saturada com a situação, acabou por filmar uma das últimas agressões”, imagens que chegaram ao conhecimento das autoridades policiais e levaram à intervenção da PJ.

Após a investigação e a recolha de prova indiciária que permitiu confirmar os factos denunciados, as autoridades avançaram para a detenção do suspeito fora de flagrante delito.

O detido, de 48 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, a fim de lhe serem aplicadas as medidas de coação tidas por convenientes.