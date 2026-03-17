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Metrobus faz desviar linhas de autocarros: "Estão a tirar os que mais falta fazem"

17 mar, 2026 - 06:30 • Rita Vila Real

Na Avenida da Boavista, há seis linhas de autocarros que alteraram a rota por causa da circulação do Metrobus.

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Reportagem de Rita Vila Real no Metrobus do Porto.

Com o arranque do trajeto do Metrobus na Avenida da Boavista, no Porto, foram desviadas seis linhas de autocarros da STCP que percorriam a avenida.

As alterações nos percursos dos autocarros obrigam os utilizadores a recorrer ao Metrobus, mas muitos não estão satisfeitos com a alternativa.

"Tenho que vir no 806 até o Marquês. No Marquês, meto-me no metro para sair na estação de São Bento. Saio da estação de São Bento e vou apanhar o 500 para ir para o trabalho. E antes usava só o 203 e saía à porta", conta Júlia, cujo percurso rotineiro foi desdobrado em vários transportes depois de o 203 ter mudado de rota.

A linha 203, que antes fazia um percurso da Praça do Marquês até ao Castelo do Queijo, agora viaja do Estádio do Dragão até à Casa da Música. "Ou bem que se sobrepõe ao Metrobus, ou bem que se sobrepõe a outra linha", desabafa Gabriela Maia, que vive na zona do Marquês e trabalha na Avenida da Boavista.

"Eu entrava no autocarro 203 e chegava ao Marquês direto. Agora, tenho que fazer a transferência na Rotunda. Demoro muito mais tempo a chegar a casa porque, depois, há o tempo de espera, que ninguém conta.".

"Temos exatamente a mesma coisa que tínhamos antigamente", diz Gabriela Maia, lembrando que, antes do Metrobus, os autocarros tinham igualmente vias reservadas para circular na Avenida da Boavista: "Um autocarro faz o percurso desta avenida muito mais rápido. E você diz-me assim: 'não, não', mas porque ele anda atrás dos carros, certo? Mas, antigamente, antes de fazerem a obra, não andava atrás dos carros. Tinha exatamente uma fila para ele e chegava num instante à Rotunda."

"Estão a tirar os autocarros que mais falta fazem", diz à Renascença Rosa Modesto, uma utilizadora idosa.

Com as alterações da linha 200, Rosa teve de fazer o seu caminho até ao centro de saúde maioritariamente a pé: "Para lá, tive que sair aqui no Metrobus e ir a pé até lá".

Para além das rotas do 200 e do 203, também os autocarros 201, 502, 403 e 504 sofreram alterações nos seus percursos. A Renascença tentou contactar a STCP para perceber os motivos dos desvios das rotas, mas não obteve resposta.

Paula, uma portuense que todos os dias usa o Metrobus, considera que "é uma obra que não beneficia os portuenses".

"O transporte rodoviário de carro está péssimo, porque a Avenida da Boavista tem péssimas condições de circulação de carro, nas duas faixas que estão disponíveis".

"Sempre que há um novo presidente da Câmara, o sítio que faz obras é aqui e, normalmente, não faz para melhorar, faz sempre para piorar", atira Laurindo Almeida, morador da zona há décadas.

"Esta avenida já teve o nosso elétrico, que fazia o caminho com muito boa qualidade. A Avenida agora parece uma autoestrada, não tem sítio onde estacionar, tiraram completamente as vias para a mobilidade de duas rodas e tiraram os cruzamentos, ou seja, a população não ganhou nada", lamenta.

O Metrobus começou a circular para o público a 28 de fevereiro, ainda em fase experimental e gratuita, durante um mês. O projeto de construção custou 76 milhões de euros, valor financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com contributos do Orçamento do Estado e do Fundo Ambiental.

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  • Angelina Pereira
    18 mar, 2026 Porto 22:15
    Quem deseja receber mais...para. encher os bolsos..DESTRUIR A CIDADE DO PORTO. .BETÃO...A BELEZA DESTA CIDADE..SEM CONSULTAR OS PORTUENSES PAGAMOS OS NOSSOS IMPOSTOS...TIVEMOS AQUI UM SENHOR...10. ANOS. DEIXOU UMA CIDADE DESTRUIDA. MAS O POVO TEM QUE VIR PARA A RUA....PEDIR O MÍNIMO. TRANSPORTE PARA TRABALHAR....

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