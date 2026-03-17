Novo Campo de Tiro da Força Aérea com zona identificada em Alter do Chão

O processo, limitou-se a referir, vai fazer "o seu caminho" e decorrer nos próximos tempos, com o desenvolvimento de vários estudos.

Questionado sobre quando poderá ser conhecida a localização específica e a configuração do futuro Campo de Tiro da Força Aérea, o autarca escusou-se a avançar com qualquer data.

"Aquela área que, em princípio, está encontrada tem terrenos do próprio Estado. Depois, naturalmente, [a restante área necessária] passará por negociações entre o Estado e os proprietários", argumentou.

O presidente da Câmara de Alter do Chão, que cumpre o seu segundo mandato, acrescentou ainda que, "à partida", o projeto vai ocupar apenas terrenos no seu concelho.

No entanto, de acordo com Francisco Miranda, existe a possibilidade de construir a infraestrutura "essencialmente, no limite do concelho de Alter do Chão com os concelhos de Portalegre e de Fronteira".

Em declarações à agência Lusa, o autarca, eleito pelo PSD/CDS-PP, explicou que estão a ser desenvolvidas reuniões com técnicos do Ministério da Defesa para "tentar definir a localização exata" para construir a nova infraestrutura, que vai substituir o Campo de Tiro de Alcochete, no distrito de Setúbal.

O presidente da Câmara de Alter do Chão, Francisco Miranda, indicou esta terça-feira que está identificada uma zona neste concelho do distrito de Portalegre para o futuro Campo de Tiro da Força Aérea, em terrenos do Estado.

O atual Campo de Tiro da Força Aérea em Alcochete vai passar para Alter do Chão devido à construção do novo aeroporto Luís de Camões, anunciou, no dia 11 deste mês, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Em conferência de imprensa no Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, o ministro salientou que a escolha da nova localização do Campo de Tiro "é um passo fundamental para que se proceda à desmilitarização dos terrenos" onde vai "nascer" o novo aeroporto da região de Lisboa.

Nuno Melo considerou que o novo campo de tiro constitui "uma oportunidade" para Alter do Chão, concelho do interior do país com perto de três mil habitantes.

E realçou que cerca de 200 militares e as suas famílias irão mudar-se para este território, "ajudando a dinamizar o comércio e os serviços, tendo filhos e outros elementos do agregado a estudar nas escolas, a trabalhar na região".

"A este concelho serão também assegurados investimentos que são importantes, investimentos compensatórios e não só, importantes para o seu desenvolvimento futuro", acrescentou, dando como exemplo "vias de comunicação" ou casas para os militares e suas famílias.

Campo terá dimensão de cerca de 7.500 hectares.

Interrogado sobre os custos da relocalização, Nuno Melo não adiantou um número exato, afirmando apenas que as verbas serão suportadas entre o seu ministério e o das Infraestruturas. O governante remeteu mais detalhes para a audição parlamentar prevista para quinta-feira.

Na altura, também não foi detalhado o local exato do campo de tiro no concelho, que, segundo o ministro, terá uma dimensão de cerca de 7.500 hectares.

Nuno Melo realçou que a conclusão do novo campo "é prioritária", uma vez que a desmilitarização dos terrenos em Alcochete implica a existência de uma nova localização disponível, "o que não invalida um conjunto de procedimentos deliberativos e administrativos até à obra final, nomeadamente estudos de impacto e outros, que são os que decorrem da lei e que serão feitos".

Quanto a prazos para o final da construção, Nuno Melo remeteu apenas para a lei, sublinhando "que tem prazos máximos", mas antecipou que serão "os mais curtos dentro das previsões legais" por haver um entendimento entre o poder central e autárquico para esta construção.

Questionado sobre a necessidade de expropriar terrenos no concelho, Nuno Melo salientou que parte da área abrangida é pública. Na área restante, havendo acordo, tal não será necessário, mas caso não haja a expropriação terá de acontecer.