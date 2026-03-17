Operação Marquês. Sócrates tem novo advogado oficioso

Já foi nomeado mais um advogado oficioso para José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês.

Trata-se de Luís Carlos Esteves que já teve contacto com este caso quando fez defesa de outro arguido.

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Terá o apoio do CEGIP, um sistema que permite consulta mais fácil e cruzada de factos por via digital. A complexidade do caso e a necessidade de se inteirar dele num curto espaço de tempo tem sido uma das razões citadas por outros advogados que acabaram por abandonar o caso do antigo primeiro-ministro.

A escolha do novo advogado oficioso foi feita pela Ordem dos Advogados, que deverá estar ainda a preparar uma lista de suplementos.

Luís Carlos Esteves é o nono advogado a assumir a defesa de José Sócrates no âmbito da Operação Marquês.

Desde o início do processo, há cerca de 12 anos, o antigo primeiro-ministro já foi representado por oito advogados. Entre eles, João Araújo, entretanto falecido, bem como Pedro Delille, José Preto e Sara Leitão Moreira, que renunciaram por incompatibilidades com o tribunal — tendo os dois últimos alegado falta de tempo para analisar o processo.

A lista inclui ainda os advogados oficiosos José Ramos, Inês Louro e Ana Velho, além de Marco Amaro, que abandonou o caso por decisão própria.

O julgamento foi retomado esta terça-feira, com o início de um conjunto de cerca de 20 sessões dedicadas à reprodução das gravações das declarações prestadas pelos arguidos nas fases de inquérito e de instrução — num total de 102 horas e 57 minutos —, bem como de testemunhos de pessoas entretanto falecidas, que somam 7 horas e 30 minutos.



Este agendamento foi a solução mais recente adotada pela presidente do coletivo de juízes, Susana Seca, para assegurar que eventuais novos advogados de José Sócrates disponham de tempo para preparar a defesa, sem que isso implique suspender o julgamento.

A Operação Marquês envolve acusações de corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, entre outros crimes, imputados ao antigo primeiro-ministro, que sempre negou as acusações.

