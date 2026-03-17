O diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), Rodrigo Queiroz e Melo, diz que o caso do Colégio dos Salesianos de Manique, em que os alunos em regime de contratos de associação têm uma alimentação diferente dos outros alunos, deixa claro que “os 2,99 euros [pagos pelo Estado] por refeição têm de ser revistos. Não é possível fazer mais com menos”. Rodrigo Queiroz e Melo diz que se antes “as refeições nunca foram tema com que nos preocupámos”, agora promete que “este é também um assunto que, evidentemente, será colocado nas negociações com o Governo”. Estas negociações para rever os valores destes contratos com o Ministério da Educação, segundo Queiroz e Melo, deviam começar “agora”. “Até ao fim do ano, para se poder lançar já o próximo ano letivo com os assuntos resolvidos”, explica. E acrescenta que nas escolas públicas, são as autarquias que estão a pôr o dinheiro a mais que se gasta nas refeições. “Se for ver isto nos agrupamentos públicos, as câmaras estão a pôr o dinheiro em falta às refeições. Não acredito que os agrupamentos estão a fazer refeições a 2,99.”

Em relação a esta questão, Rodrigo Queiroz e Melo rejeita a ideia de que nos Salesianos de Manique exista comida para ricos e outra para pobres. Defende que no passado, no Colégio de Manique, houve a possibilidade de escolha por parte dos alunos com contratos de associação de pagarem seis euros e comerem a mesma refeição dos restantes alunos. Mas o Estado, através do Ministério da Educação, terminou com essa escolha. “Disse que não existia”, explica o dirigente associativo. “Tem de perguntar ao Ministério da Educação se deve ou não existir [escolha dos pais dos alunos]. Pelas escolas, o problema não existia. Portanto, as entidades públicas que o criaram é que têm de explicar como é que se resolve”, pede. O ministro da Educação admitiu, esta terça-feira, repensar a coexistência de turmas com contratos de associação e da oferta privada no mesmo colégio, considerando que a coexistência dos dois regimes, como acontece nos Salesianos, "põe a claro" desigualdades. Para Fernando Alexandre, o caso do colégio pode não ser único, disse aos jornalistas no fim de uma conferência do jornal Eco no Centro Cultural de Belém.

Desequilíbrio de valores, dizem os colégio privados No entanto, o diretor executivo da AEEP diz que “há aqui algo que salta à vista de todos”. “Se o valor do contrato de associação não estivesse há 15 anos parado, não estávamos a ter estas questões”. Neste momento, segundo este responsável, o contrato de associação funciona com a média de 88 mil euros por turma pagos pelo Estado, “enquanto sabemos que uma turma no ensino estatal ronda em média os 180 mil euros”. Isto são os valores atualizados para o terceiro ciclo. “Portanto, na verdade, há aqui um importante trabalho de atualização de valores que esperemos que o Estado agora leve em diante”, repete. Sobre se esta situação acontece noutras escolas privadas, o diretor executivo da AEEP afirma que “não faz ideia de como é feita a gestão dos refeitórios nos colégios”. “Não sei se existe, nunca fui verificar se existia ou não”, acrescenta.

E explica que não é necessário que haja menus diferentes mesmo havendo pagamentos diferentes, isto porque “tudo depende da forma como a escola é gerida, e tudo isso depende do valor das turmas”. “Os colégios têm estruturas de custo muito diferentes e, portanto, as soluções concretas são todas elas muito diferentes. O que é igual para todos é a um aluno em contrato de associação, a refeição não poder custar mais 2,99 euros.” Comida de rico e comida de pobre No fim-de-semana, ficou a saber-se que as refeições servidas aos alunos dos Salesianos de Manique que pagam mensalidades são melhores do que as dos meninos que ali estudam gratuitamente, levando alguns a trocar a cantina pelo bar para fugir à “comida dos pobres”. No colégio dos Salesianos de Manique, em Cascais, há estudantes que pagam mensalidades e outros que frequentam a escola gratuitamente, graças ao contrato de associação celebrado com o Ministério da Educação para dar resposta a uma rede pública insuficiente.

Quem paga mensalidades tem refeições mais saudáveis e “muitas vezes com mais variedade de pratos”, enquanto as restantes crianças têm uma oferta muito limitada, com um menu que parece repetir-se, corroborou um grupo de pais numa carta enviada para a Lusa. O tratamento diferenciado foi confirmado à Lusa por um responsável do colégio, que atribuiu as culpas ao Governo: “É mesmo assim porque o Estado não nos permite vender as refeições do privado ao regime público.” Em comunicado, os Salesianos de Manique escrevem que o valor atribuído pelo Estado por aluno nas turmas de Contrato de Associação” é significativamente inferior ao custo médio por aluno no ensino público e tem registado atualizações muito limitadas ao longo dos últimos anos”. “Apesar disso, os Salesianos têm assumido internamente custos adicionais significativos para garantir condições educativas equivalentes e assegurar o funcionamento regular da escola. Na prática, todos os anos são alocados pelos Salesianos montantes significativos para suportar despesas associadas ao funcionamento das turmas financiadas pelo Estado, contribuindo assim para a manutenção deste modelo educativo inclusivo”, escreve a instituição.