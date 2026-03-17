Óscar Afonso. "Centralismo não é uma questão geográfica, é uma arquitetura de decisão"

O diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) e vice‑presidente da Associação Círculo de Estudos do Centralismo (ACEC), Óscar Afonso, defende o relançamento do debate sobre a Regionalização, lembrando que o centralismo “afeta a economia, os serviços públicos, as oportunidades e a coesão social”.

“Portugal vive fortes assimetrias regionais, com a densidade de população, de investimento e de poder de decisão concentrada numa pequena zona do território, que é Lisboa. O problema não está nas diferenças naturais, mas nos desequilíbrios persistentes que fazem com que algumas zonas fiquem cada vez mais para trás”, afirma.

Nesta entrevista à Renascença, Óscar Afonso recorre a uma analogia: “Portugal voa apenas com um motor. Voar com um só motor tem muitos riscos.”

O vice-presidente da ACEC diz que já se observam em Lisboa “sinais de saturação: mais congestionamento, maior pressão sobre a habitação e os transportes, e até serviços públicos sob stress, o que faz com que cada euro gasto em Lisboa gere menos benefícios do que um euro investido noutras zonas do país, em particular no Norte e na Área Metropolitana do Porto”.

Apesar de alguns ganhos de produtividade recentes a Norte, Óscar Afonso assinala que “a região perde população e talento”, sublinhando que “o centralismo não é uma questão geográfica, é uma arquitetura de decisão” sobre a distribuição dos recursos.

Questionado sobre se este será o momento para relançar o debate da regionalização, o professor universitário concorda. “Caso contrário, adiamos o inevitável", sentencia.

“Não temos coesão territorial, insiste‑se em gastar dinheiro em Lisboa e os recursos são escassos; cada euro aí aplicado traz menos retorno do que noutros territórios”, adverte.