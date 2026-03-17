PJ detém em Cascais homem procurado pelas autoridades do Brasil

A Polícia Judiciária deteve, na zona de Cascais, um homem de 42 anos procurado pelas autoridades do Brasil, no cumprimento de um mandado de detenção internacional por suspeitas do crime de falsificação de documento.

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Em comunicado, a PJ indica que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, após um conjunto de diligências que permitiram localizar o suspeito em território nacional.

Segundo as autoridades, os factos remontam a abril de 2013, quando o homem, durante uma operação de fiscalização rodoviária no Estado de Minas Gerais, apresentou “uma carta de condução que veio a verificar-se ser falsa”, juntamente com os seus documentos pessoais e da viatura.

De acordo com a PJ, o suspeito poderá vir a ser condenado numa pena até seis anos de prisão, de acordo com a legislação brasileira.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.