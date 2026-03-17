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Portugal lança aplicação “Travel to Europe” para acelerar controlo nas fronteiras

17 mar, 2026 - 11:44 • Olímpia Mairos

Nova ferramenta permite pré-registo de dados até 72 horas antes da viagem.

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Portugal já disponibilizou a aplicação móvel “Travel to Europe”, uma ferramenta que permite aos viajantes de países terceiros antecipar o registo de dados antes da chegada às fronteiras, tornando o processo de entrada mais rápido e eficiente.

Desenvolvida no âmbito do sistema europeu de controlo de entradas e saídas, a app estreia-se no aeroporto de Lisboa e será progressivamente alargada a outros aeroportos nacionais.

Em comunicado emitido conjuntamente pelo SSI, GNR, PSP, as autoridades salientam que esta solução permitirá reduzir tempos de espera, melhorar a eficiência dos controlos e reforçar a gestão das fronteiras, beneficiando tanto viajantes como entidades responsáveis.

Neste explicador, a Renascença explica como funciona a nova aplicação “Travel to Europe” e como pode aceder ou utilizá-la antes de viajar.

O que é a aplicação “Travel to Europe”?

É uma aplicação criada no âmbito do Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que visa modernizar e acelerar os controlos nas fronteiras externas para viajantes de países terceiros.

Para que serve?

Permite aos passageiros pré-registar dados pessoais e da viagem antes da chegada, reduzindo o tempo necessário no controlo presencial.

Quem pode utilizar?

A app destina-se a viajantes de países fora da União Europeia que entrem no espaço europeu através de fronteiras externas.

É obrigatória?

A utilização é facultativa e não substitui os procedimentos normais de controlo, mas torna o processo mais rápido e simples.

Quando pode ser feito o registo?

O pré-registo pode ser realizado até 72 horas antes da viagem.

Como funciona na prática?

Após o preenchimento dos dados, o utilizador recebe um QR Code, que poderá ser utilizado nos quiosques de controlo fronteiriço self-service (SSK) à chegada.

O que é possível fazer na aplicação?

É possível inserir dados pessoais e da viagem, responder a um questionário sobre condições de entrada e gerar um QR Code para validação no aeroporto

Onde está disponível?

Numa fase inicial, a aplicação está disponível no aeroporto de Lisboa, com previsão de expansão para outros aeroportos nas próximas semanas.

Onde descarregar?

A aplicação pode ser descarregada nas plataformas App Store e Google Play.

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