Programa Reerguer Leiria regista 7.587 candidaturas submetidas

O programa Reerguer Leiria, destinado ao apoio à recuperação e reabilitação de habitações no concelho, recebeu até agora 7.587 candidaturas. Os dados correspondem ao ponto de situação divulgado pela Câmara Municipal relativo à semana de 9 a 15 de março.

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Segundo a informação divulgada pelo município, 866 candidaturas já foram analisadas pelos serviços da autarquia. Entre os processos avaliados, 436 encontram-se a aguardar pagamento e 81 já têm verbas atribuídas.

Os dados indicam também que 349 candidaturas foram recusadas no âmbito deste programa de apoio à recuperação de habitações.

Durante a semana em análise, os serviços municipais receberam 728 novos pedidos. No mesmo período foram analisadas 336 candidaturas e igual número de processos foi enviado para apreciação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Ainda no fluxo semanal, 22 candidaturas obtiveram aprovação por parte da CCDRC. No mesmo intervalo temporal, 105 processos foram recusados e 141 candidaturas foram devolvidas para reformulação.

Entre os indicadores de desempenho divulgados pelo município destaca-se uma taxa de aprovação de 60%. A taxa de devolução pela CCDR situa-se nos 42%.

Os dados apontam ainda para um tempo médio de análise de 15 dias por parte da Câmara Municipal de Leiria. Após essa fase, o tempo médio de decisão pela CCDR é de sete dias.

A autarquia indica que esta informação passará a ser divulgada semanalmente, com o objetivo de acompanhar de forma pública e transparente a evolução da análise e aprovação das candidaturas no âmbito do programa Reerguer Leiria.