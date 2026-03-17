Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Programa Reerguer Leiria regista 7.587 candidaturas submetidas

17 mar, 2026 - 21:23 • Redação

Mais de sete mil candidaturas submetidas ao programa de recuperação de habitações em Leiria. Dados divulgados referem-se ao período entre 9 e 15 de março.

A+ / A-

O programa Reerguer Leiria, destinado ao apoio à recuperação e reabilitação de habitações no concelho, recebeu até agora 7.587 candidaturas. Os dados correspondem ao ponto de situação divulgado pela Câmara Municipal relativo à semana de 9 a 15 de março.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a informação divulgada pelo município, 866 candidaturas já foram analisadas pelos serviços da autarquia. Entre os processos avaliados, 436 encontram-se a aguardar pagamento e 81 já têm verbas atribuídas.

Os dados indicam também que 349 candidaturas foram recusadas no âmbito deste programa de apoio à recuperação de habitações.

Durante a semana em análise, os serviços municipais receberam 728 novos pedidos. No mesmo período foram analisadas 336 candidaturas e igual número de processos foi enviado para apreciação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Ainda no fluxo semanal, 22 candidaturas obtiveram aprovação por parte da CCDRC. No mesmo intervalo temporal, 105 processos foram recusados e 141 candidaturas foram devolvidas para reformulação.

Entre os indicadores de desempenho divulgados pelo município destaca-se uma taxa de aprovação de 60%. A taxa de devolução pela CCDR situa-se nos 42%.

Os dados apontam ainda para um tempo médio de análise de 15 dias por parte da Câmara Municipal de Leiria. Após essa fase, o tempo médio de decisão pela CCDR é de sete dias.

A autarquia indica que esta informação passará a ser divulgada semanalmente, com o objetivo de acompanhar de forma pública e transparente a evolução da análise e aprovação das candidaturas no âmbito do programa Reerguer Leiria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Agora
    18 mar, 2026 está mudo 10:11
    O autarca de Leiria já percebeu que tentar substituir-se ao Secretário Geral do PS e tentar ser ele o "líder" da Oposição, só lhe pode trazer dissabores. É por isso que nos primeiros dias não se calava e agora está mudo.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda