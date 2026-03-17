SNOP leva pedido de reorganização do dispositivo da PSP ao MAI

Reorganização do dispositivo da PSP, permitindo o aumento da eficácia da atividade policial e a redução de custos. Este foi um dos pedidos levados pelo Sindicato Nacional de Oficiais e Polícia (SNOP) à reunião de cumprimentos ao novo ministro da administração interna, Luís Neves.

O encontro decorreu segunda-feira, no Ministério da Administração interna, onde foram recebidos mais de uma dezena de sindicatos e associações da PSP e GNR.

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A Renascença sabe que no encontro foi abordada a necessidade de substituição de polícias por civis em algumas funções para que seja libertados agentes para as verdadeiras funções policiais, como sejam as patrulhas e presença junto da população.

Do caderno de encargos do SNOP estão as condições de pré-aposentação, que impedem nesta altura a saída de cerca de quatro mil agentes, e uma nova fórmula do cálculo da pensão dos polícias, que se pretende que possa ser igualada a outras forças.

O sindicato alertou ainda Luís Neves para a necessidade de revisão de alguns suplementos como sejam o de piquete, horas extraordinárias e subsídio de fixação/insularidade.