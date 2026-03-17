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Três feridos graves em acidente com água a ferver em fábrica de Viana do Castelo

17 mar, 2026 - 16:30 • lusa

Trabalhadores atingidos na sequência de um rebentamento de um tubo com água a ferver, revelou fonte da GNR.

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Três trabalhadores de uma fábrica de papel em Viana do Castelo sofreram esta terça-feira ferimentos graves na sequência de um rebentamento de um tubo com água a ferver, revelou fonte da GNR.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que os três feridos graves "têm entre 20 e 40 anos", tendo sofrido queimaduras de segundo e terceiros graus.

O acidente ocorreu às 10h15, na fábrica de papel DS Smith, situada na freguesia de Deocriste.

A mesma fonte indicou que dois dos feridos foram transportados ao hospital de São João, no Porto, e a terceira vítima ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

A fonte da GNR disse ainda que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) deslocou-se à fábrica para apurar as causas do acidente de trabalho.

Ao local compareceram meios dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Lima e as viaturas de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo e de Barcelos, no distrito de Braga.

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