Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Relatório ERS

ULS não resolvem acesso ao SNS. "Não foi por ter mudado a designação que iríamos ter uma mudança"

17 mar, 2026 - 10:21 • André Rodrigues

Regulador aponta escassez de médicos nos cuidados de saúde primários no Alto Alentejo e no Nordeste. 14% da população vive em concelhos de baixo acesso hospitalar e há incumprimentos significativos nos prazos para cirurgias programadas e primeiras consultas. "Estamos a crescer em termos de número de inscritos e isso também tem de ser tido em conta", admite vice-presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar.

A+ / A-
ULS não resolvem acesso ao SNS. "Não foi por ter mudado a designação que iríamos ter uma mudança"

A transição para as Unidades Locais de Saúde (ULS) ainda não está a resolver problemas de acesso a cuidados, conclui um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

O documento, divulgado esta terça-feira, aponta para desigualdades na resposta às populações, em particular, nas zonas do interior do país.

No Alto Alentejo e no Nordeste Transmontano, mais de 30% da população tem necessidades elevadas de cuidados primários, mas o rácio de médicos disponíveis nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiar é de 0,57 por cada mil habitantes.

A ERS indica que há problemas, também ao nível dos hospitais: 14% da população residente em Portugal vive em concelhos de baixo acesso. Situação que, só na área da ULS Guarda atinge metade da população.

Também ao nível das cirurgias programadas, a ERS identifica incumprimentos relevantes, sendo que a situação mais preocupante se verifica na ULS Almada-Seixal, onde cerca de 43% dos atos cirúrgicos estão para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantida.

O mesmo acontece com as primeiras consultas. Só na ULS Tâmega e Sousa, mais de 70% ultrapassam o tempo máximo de espera.

ERS abre inquérito ao acesso à cirurgia cardíaca no SNS após denúncias de atrasos

Saúde

ERS abre inquérito ao acesso à cirurgia cardíaca no SNS após denúncias de atrasos

Casos de mortalidade por espera prolongada estão n(...)

Mudança de nome não resolve problemas

Perante estes dados da ERS, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) diz à Renascença que não está surpreendido e lembra que “não foi por ter mudado a designação de Agrupamentos de Centros de Saúde para ULS que, à partida, iríamos ter uma mudança”.

E acrescenta: “Os concursos continuam a ser demorados e continuam a não conseguir cativar a maior parte dos profissionais. Também a definição dos percursos de saúde não tem sido trabalhada na maior parte das ULS”.

Por outro lado, Luz Pereira admite que “estamos a crescer em termos de número de inscritos” sem que haja avanços ao nível da organização das estruturas.

“Isso também tem de ser tido em conta na leitura deste relatório”, conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda