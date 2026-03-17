ULS não resolvem acesso ao SNS. "Não foi por ter mudado a designação que iríamos ter uma mudança"

A transição para as Unidades Locais de Saúde (ULS) ainda não está a resolver problemas de acesso a cuidados, conclui um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

O documento, divulgado esta terça-feira, aponta para desigualdades na resposta às populações, em particular, nas zonas do interior do país.

No Alto Alentejo e no Nordeste Transmontano, mais de 30% da população tem necessidades elevadas de cuidados primários, mas o rácio de médicos disponíveis nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiar é de 0,57 por cada mil habitantes.

A ERS indica que há problemas, também ao nível dos hospitais: 14% da população residente em Portugal vive em concelhos de baixo acesso. Situação que, só na área da ULS Guarda atinge metade da população.

Também ao nível das cirurgias programadas, a ERS identifica incumprimentos relevantes, sendo que a situação mais preocupante se verifica na ULS Almada-Seixal, onde cerca de 43% dos atos cirúrgicos estão para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantida.

O mesmo acontece com as primeiras consultas. Só na ULS Tâmega e Sousa, mais de 70% ultrapassam o tempo máximo de espera.