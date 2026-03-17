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Relatório ERS
ULS não resolvem acesso ao SNS. "Não foi por ter mudado a designação que iríamos ter uma mudança"
17 mar, 2026 - 10:21 • André Rodrigues
Regulador aponta escassez de médicos nos cuidados de saúde primários no Alto Alentejo e no Nordeste. 14% da população vive em concelhos de baixo acesso hospitalar e há incumprimentos significativos nos prazos para cirurgias programadas e primeiras consultas. "Estamos a crescer em termos de número de inscritos e isso também tem de ser tido em conta", admite vice-presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar.
A transição para as Unidades Locais de Saúde (ULS) ainda não está a resolver problemas de acesso a cuidados, conclui um estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS).
O documento, divulgado esta terça-feira, aponta para desigualdades na resposta às populações, em particular, nas zonas do interior do país.
No Alto Alentejo e no Nordeste Transmontano, mais de 30% da população tem necessidades elevadas de cuidados primários, mas o rácio de médicos disponíveis nos centros de saúde e nas unidades de saúde familiar é de 0,57 por cada mil habitantes.
A ERS indica que há problemas, também ao nível dos hospitais: 14% da população residente em Portugal vive em concelhos de baixo acesso. Situação que, só na área da ULS Guarda atinge metade da população.
Também ao nível das cirurgias programadas, a ERS identifica incumprimentos relevantes, sendo que a situação mais preocupante se verifica na ULS Almada-Seixal, onde cerca de 43% dos atos cirúrgicos estão para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantida.
O mesmo acontece com as primeiras consultas. Só na ULS Tâmega e Sousa, mais de 70% ultrapassam o tempo máximo de espera.
Saúde
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Mudança de nome não resolve problemas
Perante estes dados da ERS, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) diz à Renascença que não está surpreendido e lembra que “não foi por ter mudado a designação de Agrupamentos de Centros de Saúde para ULS que, à partida, iríamos ter uma mudança”.
E acrescenta: “Os concursos continuam a ser demorados e continuam a não conseguir cativar a maior parte dos profissionais. Também a definição dos percursos de saúde não tem sido trabalhada na maior parte das ULS”.
Por outro lado, Luz Pereira admite que “estamos a crescer em termos de número de inscritos” sem que haja avanços ao nível da organização das estruturas.
“Isso também tem de ser tido em conta na leitura deste relatório”, conclui.
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