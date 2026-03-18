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Acidente de viação provoca um morto e quatro feridos na ilha Terceira

18 mar, 2026 - 23:25 • Lusa

Do acidente resultaram uma vítima mortal, cuja idade e sexo não foi especificado, e quatro feridos, que foram transportados pelos bombeiros voluntários para o Hospital do Espírito Santo da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

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Um acidente de viação provocou esta quarta-feira um morto e quatro feridos no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, informou fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

A fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que o alerta para o acidente, que ocorreu em circunstâncias que não soube explicar, foi dado pelas 17h25 locais (mais uma hora em Lisboa) via 112.

O sinistro aconteceu na estrada da Canada do Mesquita, situada ao lado da Base das Lajes, na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória.

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Do acidente resultaram uma vítima mortal, cuja idade e sexo não foi especificado, e quatro feridos, que foram transportados pelos bombeiros voluntários para o Hospital do Espírito Santo da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo.

O óbito foi confirmado no local pelo delegado de saúde, indicou a mesma fonte.

Estiveram no local oito viaturas e operacionais dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo, duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) da Terceira e da Praia da Vitória e a PSP, que tomou conta da ocorrência.

A Lusa contactou a Divisão Policial da PSP de Angra do Heroísmo, que não adiantou informações e remeteu esclarecimentos para um comunicado a divulgar posteriormente.

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