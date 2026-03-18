Açores com granizo e neve? Está a acontecer em quase todas as ilhas

"E é muito provável que tenha ocorrido queda de neve nas zonas de maior altitude, como estava previsto, porque algumas estações automáticas têm registado temperaturas próximas dos zero graus, acompanhadas de precipitação. Portanto, é muito provável que essa precipitação tenha sido neve", explicou.

Em declarações à agência Lusa, o delegado nos Açores do IPMA, Carlos Ramalho, disse que têm sido registados "vários episódios de queda de granizo, com frequência, praticamente em todas as ilhas", na sequência da descida acentuada das temperaturas na região.

Os Açores têm registado, desde terça-feira, vários episódios de queda persistente de granizo, em praticamente todas as ilhas, e neve nas zonas altas, segundo adiantou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Possibilidade de queda de neve acima dos 600 metros



O IPMA previa a possibilidade de queda de neve acima dos 600 metros nos grupos Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Faial e Pico) e Oriental (São Miguel e Santa Maria) dos Açores, "um fenómeno pouco comum na região" e uma situação associada à depressão Therese, com um sistema frontal associado.

A queda intensa e prolongada de granizo está a marcar o estado do tempo nos Açores desde terça-feira, com relatos de situações "pouco comuns" em várias ilhas do arquipélago.

Em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, Ana Bolarinho, de 62 anos, descreveu um cenário "raro" com "a queda persistente de granizo".

"Foi um fenómeno estranho, algo nunca visto. As ruas ficaram completamente cobertas por um manto branco", relatou à Lusa Ana Bolarinho, residente no centro de Vila Franca do Campo.

Segundo explicou, "o granizo começou a cair de forma persistente pelas 17h00 de terça-feira e, esta quarta-feira, ainda caía às 07h00 da manhã".

Não me lembro de nada assim



"Hoje de manhã, nos cantos dos passeios, ainda era possível observar granizo. Não me lembro de nada assim. Só quando tinha 7 anos vivi uma situação parecida. Mas, agora era tão forte a queda de granizo que até um vizinho mal conseguia manobrar o carro", disse Ana Bolarinho.

Nas redes sociais multiplicam-se outros relatos de queda de granizo, nomeadamente nas Furnas, em São Miguel, e na Serra de Santa Bárbara, na ilha Terceira.

O guia de montanha Renato Goulart revelou à Lusa que a montanha do Pico, o ponto mais alto de Portugal com 2.351 metros, "está completamente coberta de neve e gelo" e "neste momento não existem condições para atividades na montanha".

"A montanha tem neve e gelo até à Casa da Montanha, que está localizada numa cota de 1.200 metros", assinalou Renato Goulart.

O acesso à montanha do Pico processa-se através da Casa da Montanha, onde é feito um registo prévio e é entregue um GPS aos visitantes, situação que garante a possibilidade de os serviços monitorizarem e rastrearem o acesso e garantirem "condições mínimas de segurança".

Ainda de acordo com o guia, natural das Lajes do Pico, tanto a estrada conhecida por "Longitudinal", como a "Transversal" apresentam acumulação de neve desde terça-feira, "o que não é comum com muita frequência".

Renato Goulart salientou que "as temperaturas têm vindo a cair de forma bastante acentuada", admitindo que a neve poderá continuar a acumular-se, sobretudo em cotas acima dos 1.000 metros.

O IPMA explicou, na terça-feira, em comunicado, que "devido à ação conjunta de um anticiclone centrado a oeste do arquipélago e da depressão Therese será favorecido o transporte de uma massa de ar polar, fria e instável, proveniente de latitudes mais elevadas, originando condições de tempo mais frio".

As previsões apontam para temperaturas com "valores mínimos da ordem de 7 a 9 °C [Celsius] no grupo Ocidental [Flores e Corvo] e de 3 a 5 °C nos grupos Central e Oriental".

Quanto às temperaturas máximas devem situar-se entre 8 e 12 °C e a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes nos grupos Central e Oriental, que poderão ser de granizo e ocasionalmente acompanhados de trovoada.