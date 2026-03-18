Alojamento local dispara na Páscoa com reservas três vezes acima de 2025

O alojamento local em Portugal está a registar um forte aumento da procura para a Páscoa, com um ritmo de reservas três vezes superior ao verificado no ano passado, segundo dados da GuestReady.

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A empresa, que opera em Portugal e na Europa, contabiliza já mais de 1.500 reservas, correspondentes a cerca de 4.200 noites, para o primeiro fim de semana de abril, período que coincide com as celebrações pascais.

Segundo a empresa, “este volume representa um crescimento muito significativo face a 2025, quando se registaram cerca de 500 reservas e pouco mais de mil noites”.

A mais de duas semanas da Páscoa, a taxa de ocupação já ultrapassa os 40% nas cerca de duas mil unidades geridas pela empresa em Portugal continental, Madeira e Açores, com previsões de crescimento.

“A ocupação final deverá alcançar cerca de 80%, com um desempenho claramente superior ao do ano passado”, aponta a GuestReady.

Entre as principais mudanças em relação a anos anteriores está a origem dos turistas. Os portugueses saíram do pódio das nacionalidades mais representadas, sendo agora ultrapassados por visitantes estrangeiros.

Os espanhóis lideram com 24,4% das reservas, seguidos de alemães (9,8%) e franceses (9,2%).

Além da origem, também o perfil dos viajantes está a mudar, com uma preferência crescente por estadias mais longas e destinos fora dos centros urbanos.

“Estamos a notar que os hóspedes viajam em grupos maiores e as reservas são mais longas. Existe, também, uma mudança no tipo de turismo: menos reservas de casal para destinos urbanos e mais famílias ou grupos que procuram espaços maiores e destinos de natureza, como Madeira ou Açores”, explica Rui Silva, citado em comunicado.

A empresa destaca ainda que, após um período mais calmo no início do ano, a procura voltou a acelerar desde fevereiro, com o início de março a registar o maior volume semanal de reservas de 2026 até agora.

Apesar da tendência para reservas de última hora, começa também a notar-se um reforço no planeamento antecipado das férias de verão. Entre junho e agosto, já estão confirmadas 3.837 reservas, correspondentes a mais de 26 mil noites.

“Com um crescimento semanal sólido, uma Páscoa bem posicionada e um verão já robusto em reservas, concluímos que temos perspetivas positivas para os próximos meses”, afirma Rui Silva.