Bilhetes fantasma e perfis falsos: PJ desmantela esquema de burlas online

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira está a investigar um alegado esquema de burla informática no âmbito da operação “Showbiz”, que terá lesado dezenas de vítimas em todo o país.

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Em comunicado, a PJ adianta que, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, foi cumprido um mandado de busca domiciliária no concelho de Palmela, no âmbito de um inquérito que apura crimes de burla através de meios informáticos.

Segundo as autoridades, “no período compreendido entre 2023 e a atualidade, a suspeita terá aderido a um plano destinado a burlar diversas pessoas através das redes sociais”, com o objetivo de obter “montantes monetários que não lhe pertenciam” e alcançar “enriquecimento ilegítimo”.

A investigação indica que a presumível autora recorria a vários esquemas fraudulentos, incluindo a publicação de anúncios falsos para venda de bilhetes de concertos, festivais e eventos desportivos. Além disso, promovia alegadas vendas de telemóveis, alojamentos de férias e até selos promocionais de hipermercados.

“Estes anúncios eram divulgados sobretudo nas redes sociais, recorrendo à criação e utilização de múltiplos perfis falsos”, refere a PJ, acrescentando que a atividade criminosa terá afetado vítimas “de norte a sul do país”.

No decurso das diligências, os inspetores conseguiram seguir o rasto digital e financeiro da suspeita, que foi, entretanto, constituída arguida.

No âmbito da operação “Showbiz”, foi ainda apreendido equipamento informático utilizado na alegada prática das burlas.

A investigação prossegue com a análise do material recolhido, com o objetivo de “esclarecer integralmente os factos e identificar outras eventuais vítimas”.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.