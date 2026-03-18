  • Noticiário das 19h
  18 mar, 2026
Acidente

Idoso morre após ficar preso entre o carro e a porta da garagem em Viana do Castelo

18 mar, 2026 - 19:23 • Lusa

Homem de 76 anos encontrava-se "entalado entre o carro e a parede" e "já em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local".

Um homem de 76 anos morreu esta quarta-feira, na freguesia de Nogueira, concelho de Viana do Castelo, após ter ficado preso entre o carro e a parede da garagem, revelou à agência Lusa fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que, quando o socorro chegou ao local, o homem encontrava-se "entalado entre o carro e a parede" e "já em paragem cardiorrespiratória, tendo o óbito sido declarado no local".

Fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho acrescentou que "o veículo terá descaído", ainda por razões desconhecidas.

O acidente ocorreu às 11h30.

O corpo foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Ao local compareceram 17 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários, a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a GNR de Viana do Castelo.

