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Idosos. Um em cada três lares portugueses já acolhe utentes estrangeiros

18 mar, 2026 - 10:28 • André Rodrigues

Retrato das residências séniores em Portugal confirma aumento das mensalidades em 85% dos lares no último ano. Espera por vaga pode ultrapassar os seis meses.

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Os lares privados estão cada vez mais caros e com menos vagas para responder à procura.

De acordo com o mais recente do mais recente retrato das Residências Sénior em Portugal, um em cada três lares já acolhe utentes estrangeiros, que optam por viver a reforma num destino internacional, devido a uma melhor qualidade dos serviços, associada a um menor custo de vida.

No entanto, os estrangeiros representam apenas 4% do universo total de utentes destas instituições.

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Mas há um problema: o estudo da Via Sénior revela que a atratividade de Portugal para reformados estrangeiros com maior capacidade financeira esbarra com uma disponibilidade no limite. 70% das residências seniores têm listas de espera e em mais de um terço essa espera é superior a seis meses.

Por outro lado, os preços sobem continuamente: 85% dos lares aumentaram as mensalidades no último ano. Um quarto individual custa em média 1.921 euros e um quarto duplo 1.717, mais 200 a 250 euros do que no último ano.

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