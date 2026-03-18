- Noticiário das 16h
- 18 mar, 2026
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PJ detém em Sines homem procurado no Peru por posse de arma proibida
18 mar, 2026 - 15:22 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 34 anos, foi localizado no âmbito de cooperação internacional e será presente ao Tribunal da Relação de Évora.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Sines, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Peru, no cumprimento de um mandado de detenção internacional por posse de arma proibida.
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A operação foi conduzida pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito da cooperação internacional, tendo permitido localizar o suspeito em território nacional.
Em comunicado, a PJ indica que “as diligências desenvolvidas conduziram à localização e detenção, em Sines, de um cidadão estrangeiro”.
Os factos que estão na origem do mandado remontam a 2017, na cidade de Lima, quando o homem foi intercetado pelas autoridades locais por suspeitas de envolvimento em assaltos à mão armada.
Segundo a PJ, o suspeito tinha na sua posse uma arma ilegal.
“Foi encontrado na sua posse um revólver de calibre .38 e seis munições do mesmo calibre, com o número de série rasurado”, detalha a PJ.
O homem, de 34 anos, será agora presente ao Tribunal da Relação de Évora, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.
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