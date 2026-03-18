PJ detém em Sines homem procurado no Peru por posse de arma proibida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Sines, um cidadão estrangeiro procurado pelas autoridades do Peru, no cumprimento de um mandado de detenção internacional por posse de arma proibida.

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A operação foi conduzida pela Unidade de Informação Criminal, no âmbito da cooperação internacional, tendo permitido localizar o suspeito em território nacional.

Em comunicado, a PJ indica que “as diligências desenvolvidas conduziram à localização e detenção, em Sines, de um cidadão estrangeiro”.

Os factos que estão na origem do mandado remontam a 2017, na cidade de Lima, quando o homem foi intercetado pelas autoridades locais por suspeitas de envolvimento em assaltos à mão armada.

Segundo a PJ, o suspeito tinha na sua posse uma arma ilegal.

“Foi encontrado na sua posse um revólver de calibre .38 e seis munições do mesmo calibre, com o número de série rasurado”, detalha a PJ.

O homem, de 34 anos, será agora presente ao Tribunal da Relação de Évora, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.