PJ detém suspeito de violação em série em Gondomar e na Maia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor de vários crimes de violação agravada e violação de domicílio ocorridos nas últimas semanas na zona Norte, nomeadamente na Maia e em Gondomar, que vitimaram duas mulheres, uma das quais menor.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ indica que a investigação teve início após a denúncia da violação de uma menor, atacada quando se deslocava de casa para um ATL, num local pouco frequentado.

“A vítima foi seguida pelo suspeito até ao momento em que este consumou os seus intentos criminosos”, refere a PJ, acrescentando que os indícios recolhidos apontaram desde cedo para um padrão de atuação, levando os investigadores a suspeitar que não se trataria de um caso isolado.

“Tudo apontava para um modus operandi com alvos definidos, tratando-se de um predador sexual”, sublinha a Polícia Judiciária.

Após a identificação do suspeito, foram realizadas vigilâncias que permitiram detetar comportamentos suspeitos, nomeadamente a observação de uma residência em Gondomar onde viviam jovens mulheres.

“Foi possível detetá-lo a preparar-se para escalar a residência, momento em que foi abordado pelos inspetores”, indica a PJ.

A investigação permitiu ainda associar o homem a outros crimes semelhantes ocorridos desde janeiro, numa área circunscrita da cidade do Porto.

“Após escolher as vítimas, acedia aos quartos durante a madrugada, escalando as fachadas e entrando por janelas ou varandas abertas”, descrevem as autoridades, sublinhando que o suspeito atuava com controlo e frieza, coagindo as vítimas a práticas sexuais abusivas.

“Depois de assumir o domínio da situação, coagia as vítimas a atos de natureza sexual”, acrescenta a PJ.

Os crimes terão provocado alarme social significativo, levando algumas vítimas a abandonar as habitações por receio.

O detido, de 43 anos, operário da construção civil, já tinha antecedentes criminais por crimes violentos, incluindo do mesmo tipo. Vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.