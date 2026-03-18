PJ detém três suspeitos de violarem menor de 13 anos em Portimão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, com idades entre os 19 e os 32 anos, suspeitos da prática de um crime de violação agravada de uma menor de 13 anos, ocorrido na madrugada de 4 de março, em Portimão.

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Em comunicado, a PJ indica que as detenções foram efetuadas fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão, na sequência de uma investigação iniciada no próprio dia dos factos, desencadeada após denúncia do representante legal da instituição onde a menor se encontrava acolhida.

“Foram recolhidos relevantes elementos probatórios fortemente indiciadores do crime denunciado e da sua autoria”, refere a PJ.

De acordo com a investigação, a vítima encontrava-se em situação de ausência não autorizada de uma instituição de apoio social quando se encontrou com os suspeitos e outras jovens num jardim da cidade.

Nesse local, terão sido consumidas bebidas alcoólicas e haxixe, alegadamente fornecidos pelos suspeitos, acabando a menor por ficar embriagada e sem plena capacidade de reação.

“A vítima foi conduzida à habitação de um dos suspeitos, acompanhada dos demais”, indica a PJ, acrescentando que já no interior da residência, a jovem terá sido levada para um quarto, onde ocorreram os abusos.

“Foram praticados atos sexuais de relevo pelos três homens, de forma alternada, não obstante a recusa da menor”, detalha a Polícia Judiciária, sublinhando que os suspeitos agiram conscientes da idade da vítima, que tinha 13 anos.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.