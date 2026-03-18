Preços elevados? Lares dizem que "comparticipação do Estado é pouca" e defendem "cheque sénior"

O presidente da Associação de Lares Privados considera que " a comparticipação do Estado é que se calhar é pouca " para responder ao aumento dos preços, que indicam que 85% dos lares aumentaram os valores de mensalidade.

Em 2025, um quarto individual custava em média 1.921 euros e um quarto duplo 1.717, mais 200 a 250 euros do que no último ano.

Em declarações à Renascença , João Ferreira Almeida reage assim a um estudo divulgado esta quarta-feira pela plataforma Via Sénior, que indica subidas nos valores das mensalidades nos lares de idosos .

O serviço prestado pelo lares de idosos, "para ter um nível que corresponda e que dê resposta às necessidades dos idosos, as pessoas têm de ter a noção de que este serviço é necessariamente caro ", afirma o presidente da Associação de Lares Privados.

João Ferreira Almeida sublinha que "aos idosos que estão nos lares privados com fins lucrativos, a Segurança Social entende que não tem que dar apoio", uma situação que diz não compreender.

"Quem precisa de apoio é o idoso, que depois, com esse apoio, escolhe para onde é que vai", afirma.



Construção e pessoal mais caros

O valor das mensalidades reflete os aumentos "na infraestrutura mais cara, o custo de construção está mais caro, os materiais estão mais caros e o pessoal está mais caro", afirma Nuno Saraiva de Ponte, da Via Sénior, autora do estudo.

Para fazer face ao aumento dos preços, a Via Sénior propõe, para além de um aumento da capacidade instalada das residências para idosos, a criação de um "cheque sénior" para apoiar as famílias e os idosos – um formato já utilizado em Espanha.



"O Estado dota as famílias de um cheque" com valor variável consoante o rendimento da família e do idoso, defende.

"Quanto mais dependente for o idoso, maior será o valor do cheque. Teremos situações em que pessoas com elevado poder aquisitivo e baixa dependência não vão ter direito ao cheque, ou vão ter direito a um valor bastante reduzido, e famílias que tenham uma elevada dependência e, por isso, uma maior necessidade ou uma elevada necessidade de colocar o seu familiar numa residência sénior e não têm poder aquisitivo, aí o Estado dotará as famílias desse valor, que irá, não só complementar, mas por vezes, cobrir integralmente a prestação, a mensalidade da residência", argumenta Nuno Saraiva de Ponte.