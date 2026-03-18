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Preços elevados? Lares dizem que "comparticipação do Estado é pouca" e defendem "cheque sénior"
18 mar, 2026 - 23:06 • Rita Vila Real
Um quarto individual custa em média 1.921 euros e um quarto duplo 1.717. "Infraestrutura, custo de construção, materiais e pessoal estão mais caros", argumenta a plataforma Via Sénior.
O serviço prestado pelo lares de idosos, "para ter um nível que corresponda e que dê resposta às necessidades dos idosos, as pessoas têm de ter a noção de que este serviço é necessariamente caro", afirma o presidente da Associação de Lares Privados.
Em declarações à Renascença, João Ferreira Almeida reage assim a um estudo divulgado esta quarta-feira pela plataforma Via Sénior, que indica subidas nos valores das mensalidades nos lares de idosos.
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Em 2025, um quarto individual custava em média 1.921 euros e um quarto duplo 1.717, mais 200 a 250 euros do que no último ano.
O presidente da Associação de Lares Privados considera que "a comparticipação do Estado é que se calhar é pouca" para responder ao aumento dos preços, que indicam que 85% dos lares aumentaram os valores de mensalidade.
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João Ferreira Almeida sublinha que "aos idosos que estão nos lares privados com fins lucrativos, a Segurança Social entende que não tem que dar apoio", uma situação que diz não compreender.
"Quem precisa de apoio é o idoso, que depois, com esse apoio, escolhe para onde é que vai", afirma.
Construção e pessoal mais caros
O valor das mensalidades reflete os aumentos "na infraestrutura mais cara, o custo de construção está mais caro, os materiais estão mais caros e o pessoal está mais caro", afirma Nuno Saraiva de Ponte, da Via Sénior, autora do estudo.
Para fazer face ao aumento dos preços, a Via Sénior propõe, para além de um aumento da capacidade instalada das residências para idosos, a criação de um "cheque sénior" para apoiar as famílias e os idosos – um formato já utilizado em Espanha.
"O Estado dota as famílias de um cheque" com valor variável consoante o rendimento da família e do idoso, defende.
"Quanto mais dependente for o idoso, maior será o valor do cheque. Teremos situações em que pessoas com elevado poder aquisitivo e baixa dependência não vão ter direito ao cheque, ou vão ter direito a um valor bastante reduzido, e famílias que tenham uma elevada dependência e, por isso, uma maior necessidade ou uma elevada necessidade de colocar o seu familiar numa residência sénior e não têm poder aquisitivo, aí o Estado dotará as famílias desse valor, que irá, não só complementar, mas por vezes, cobrir integralmente a prestação, a mensalidade da residência", argumenta Nuno Saraiva de Ponte.
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