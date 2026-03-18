Privados investem valor recorde em 2025, mas SNS nunca pediu tão pouca ajuda para listas de espera

Os hospitais privados investiram um recorde de 312 milhões de euros em 2025, num ano em que a atividade cresceu cerca de 2%, com aumento de consultas, cirurgias e exames. Os dados são da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.

"Houve, mais uma vez, um crescimento da atividade. Em 2025, os hospitais privados realizaram cerca de 10,8 milhões consultas de especialidade, foram responsáveis por quase 1,5 milhões de episódios de urgência e realizaram cerca de 284 mil cirurgias", referiu esta quarta-feira, aos jornalistas, o presidente da associação, Óscar Gaspar.

Por dia, os hospitais privados fizeram em média 29 mil consultas, 4 mil atendimentos de urgência e cerca de 800 cirurgias.

Contudo, a atividade contratada pelo Serviço Nacional de Saúde, ao abrigo do SIGIC, o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia, voltou a diminuir. No ano passado, realizaram-se 15.355 cirurgias neste regime, menos do que em 2024. O valor mais baixo de sempre, excluindo 2020, o ano da pandemia.

"A nossa conclusão face a estes números é que nunca o SNS recorreu tão pouco aos privados para ajudar na mitigação das listas de espera cirúrgicas, apesar do aumento das listas de espera", destacou Óscar Gaspar.

Os dados divulgados pela Associação indicam ainda um aumento da atividade das maternidades, o que, segundo o responsável, "comprova uma maior presença dos privados no sistema de saúde português".

"Atingimos os 16.317 partos, um crescimento de 8%", salientou, frisando que só em três maternidades privadas de Lisboa realizaram-se cerca de 12 mil partos.