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Operação Marquês
Sócrates. Tribunal aceita advogado nomeado pela Ordem dos Advogados
18 mar, 2026 - 15:12 • Liliana Monteiro
Juíza determinou que advogado que passa a defender antigo primeiro-ministro é Luís Esteves, que pediu 20 dias para preparar defesa e viu o seu pedido recusado.
José Sócrates já tem novo advogado definido. Na abertura da sessão de julgamento desta tarde, a juíza determinou que o advogado que irá defender o antigo primeiro-ministro é Luís Esteves, que foi escolhido pela Ordem dos Advogados.
Ao início da tarde, Susana Seca explicou que as questões que levantaram dúvidas junto de algumas defesas, e que se prendiam com a data do documento do Conselho Geral da Ordem que nomeia o advogado, são questões de domínio administrativo e, por isso, recorríveis nessa área.
Depois de, esta terça-feira, ter pedido dez dias para preparar a defesa de Sócrates, Luís Esteves pediu, já esta tarde, que o tribunal lhe desse 20 dias para o fazer, pedido de foi rejeitado pelo coletivo.
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