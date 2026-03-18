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Sócrates. Tribunal aceita advogado nomeado pela Ordem dos Advogados

18 mar, 2026 - 15:12 • Liliana Monteiro

Juíza determinou que advogado que passa a defender antigo primeiro-ministro é Luís Esteves, que pediu 20 dias para preparar defesa e viu o seu pedido recusado.

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José Sócrates já tem novo advogado definido. Na abertura da sessão de julgamento desta tarde, a juíza determinou que o advogado que irá defender o antigo primeiro-ministro é Luís Esteves, que foi escolhido pela Ordem dos Advogados.

Ao início da tarde, Susana Seca explicou que as questões que levantaram dúvidas junto de algumas defesas, e que se prendiam com a data do documento do Conselho Geral da Ordem que nomeia o advogado, são questões de domínio administrativo e, por isso, recorríveis nessa área.

Depois de, esta terça-feira, ter pedido dez dias para preparar a defesa de Sócrates, Luís Esteves pediu, já esta tarde, que o tribunal lhe desse 20 dias para o fazer, pedido de foi rejeitado pelo coletivo.

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