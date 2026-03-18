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Técnicos auxiliares de saúde suspendem greve no Hospital de Santa Maria
18 mar, 2026 - 13:54 • Olímpia Mairos
Paralisação prevista para quinta-feira foi cancelada após compromisso da administração em resolver bloqueios nas avaliações e progressões salariais.
Os técnicos auxiliares de saúde da ULS Santa Maria decidiram suspender a greve marcada para esta quinta-feira, 19 de março, após garantias dadas pela administração hospitalar.
Em causa estava um conjunto de problemas laborais, com destaque para a ausência de avaliação destes profissionais, impedindo a progressão nas carreiras e salários.
“A suspensão resulta do compromisso assumido pelo presidente do conselho de administração em resolver imediatamente os problemas que levaram à convocação da greve”, refere o comunicado.
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Entre as principais reivindicações, os trabalhadores apontavam precisamente o facto de ainda não terem sido avaliados.
De acordo com a nota enviada à Renascença, a Unidade Local de Saúde “não tem ainda avaliado os trabalhadores desta carreira, facto que constituía um entrave às suas progressões salariais”.
A greve tinha sido convocada pelo STFPSSRA, que, apesar da suspensão, garante que continuará atento.
“O sindicato manter-se-á vigilante do compromisso agora assumido”, assegura a estrutura sindical, deixando ainda um reconhecimento aos profissionais envolvidos.
“Saudamos todos os trabalhadores cuja luta e determinação permitiram este compromisso”, conclui a nota.
A paralisação fica assim suspensa, mas o sindicato avisa que continuará a acompanhar o cumprimento das promessas da administração.
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