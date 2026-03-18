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Terceira e Luxemburgo acolhem comemorações do 10 de Junho

18 mar, 2026 - 16:15 • Olímpia Mairos

Presidente da República destaca autonomias e comunidades portuguesas na escolha dos locais.

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O Presidente da República António José Seguro escolheu a ilha Terceira, nos Açores, como palco das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2026, que terão também uma extensão no Luxemburgo.

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Segundo a Presidência da República, a decisão pretende assinalar o papel das regiões autónomas, num ano simbólico em que se celebram 50 anos da sua consagração constitucional.

“Esta escolha assume significado especial por homenagear as autonomias regionais”, refere a nota divulgada.

Ao levar as comemorações para os Açores, o chefe de Estado procura sublinhar o contributo das regiões autónomas para a coesão do país.

“O Presidente da República sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário”, indica a Presidência.

As celebrações incluem ainda uma passagem pela Madeira, onde, a 12 de junho, o Presidente participará numa sessão evocativa dos 50 anos da autonomia e dos 40 anos da integração europeia.

Paralelamente, parte das comemorações do 10 de Junho decorrerá no Luxemburgo, país com uma forte presença da diáspora portuguesa.

Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo”, sublinha a mesma nota.

As comemorações do 10 de Junho assumem, assim, em 2026, uma dimensão nacional e internacional, destacando simultaneamente as autonomias e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

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