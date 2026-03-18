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Troço da Rua de Costa Cabral no Porto terá apenas uma via

18 mar, 2026 - 22:06 • Lusa

No troço entre a Praça do Marquês de Pombal e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, a rua será estreitada para uma via única e o trânsito vai fluir apenas na direção Marquês - Combatentes. Solução em período experimental de, pelo menos, um ano.

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A Câmara do Porto vai reformular temporariamente um troço da Rua de Costa Cabral, compreendido entre o Marquês e os Combatentes, que passará a ter apenas uma via e um sentido de trânsito, foi esta quarta-feira anunciado.

No troço entre a Praça do Marquês de Pombal e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, que agora tem duas vias e dois sentidos de trânsito, a rua será estreitada para uma via única e o trânsito vai fluir apenas na direção Marquês - Combatentes, durante um período experimental de, pelo menos, um ano.

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É assim suprimido o corredor bus existente neste troço, que permitia a circulação de autocarros no sentido Combatentes - Marquês.

A decisão, pensada para reforçar a segurança rodoviária, foi apresentada no Auditório do Colégio Perpétuo Socorro perante vários comerciantes desta artéria, encarregados de educação das várias escolas existentes e moradores e deverá ser implementada no Verão, de acordo com o arquiteto João Pestana, da Divisão Municipal de Requalificação do Espaço Público do município.

Para transformar as duas vias existentes em apenas uma, a autarquia vai "balizar" a via através da utilização de floreiras, bancos e outras estruturas.

Estas barreiras vão permitir, contudo, que ao longo deste troço haja duas plataformas para pararem autocarros, 13 lugares de cargas e descargas e três lugares para encarregados de educação pararem os carros e deixarem os filhos nas escolas.

O estacionamento que é feito atualmente ao longo desta via, que abrange as freguesias do Bonfim e de Paranhos, é praticado de forma abusiva, já que não estão delineados lugares para esse propósito.

A proposta foi recebida com algum receio por parte dos comerciantes e moradores presentes, que foram levantando várias questões sobre o desenho apresentado, e a quem foi pedido "paciência" e colaboração para este período experimental.

Ainda antes da apresentação da proposta encontrada, a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo, agradeceu aos cidadãos "ativos e comprometidos com o espaço onde vivem" por fazerem chegar as suas preocupações e sugestões sobre esta artéria aos serviços municipais.

A vereadora, que detém o pelouro Urbanismo e Espaço Público, afirmou ter chegado o tempo de se "parar de pensar" em soluções para esta rua e de se começar a testar soluções, sendo esta uma caso de "urbanismo prático assente em soluções simples".

No verão do ano passado, a Câmara do Porto colocou almofadas redutoras de velocidade nesta artéria da cidade, que liga o Jardim do Marquês à Areosa.

A autarquia recebe recorrentemente pronúncias sobre a segurança e fruição daquele espaço, tanto pelos cidadãos como pelos automobilistas, e um grupo de pais de escolas e associações localizadas na Rua de Costa Cabral já promoveu manifestações pela implementação de medidas de segurança rodoviária.

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