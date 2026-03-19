Agricultores pedem apoio urgente face à subida dos combustíveis e fertilizantes

Os agricultores estão a exigir medidas imediatas de apoio para fazer face ao aumento acentuado dos custos de produção, impulsionado pela escalada dos preços dos combustíveis e dos fertilizantes nas últimas semanas.

Em causa está, sobretudo, o preço do gasóleo agrícola, que tem vindo a subir de forma contínua desde o início da guerra no Irão. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), o aumento já ronda os 30% em menos de três semanas, sendo “um aumento brutal” e, proporcionalmente, superior ao do gasóleo rodoviário.

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A este agravamento junta-se a subida dos fertilizantes. A CNA alerta que “mais de 35% da ureia comercializada passa pelo Estreito de Ormuz”, o que antecipa novos aumentos nos custos de produção, sublinhando que estes encargos surgem numa altura particularmente difícil, depois das intempéries registadas no início do ano.

“Estes incrementos vêm agravar a situação de muitos milhares de agricultores que já se encontram numa situação muito difícil”, refere a CNA, defendendo que são necessárias respostas urgentes para um setor “essencial para alimentar a população”.

A confederação critica ainda o facto de as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro na Assembleia da República terem deixado de fora a agricultura, dizendo querer acreditar que se tratou de “um lapso” e esperando que o Governo venha a reconhecer o setor agroflorestal como estratégico, avançando com apoios de aplicação imediata.

Entre as propostas apresentadas, a CNA defende a “equivalência nas medidas de apoio previstas para as restantes atividades económicas”, sublinhando a necessidade de compensar o aumento de mais de 30 cêntimos no gasóleo agrícola.

A organização propõe ainda o “controlo efetivo do mercado energético, com a regulação de preços”, bem como a criação de um programa de compras conjuntas de fertilizantes, de forma a garantir preços mais acessíveis.

Outro ponto destacado é o combate à especulação. A CNA pede “controlos efetivos e constantes” para evitar aumentos injustificados ao longo da cadeia de produção.

A confederação insiste também que os apoios devem abranger todos os produtores, com especial atenção à agricultura familiar.

Sem uma intervenção rápida, os agricultores avisam que o impacto poderá ser grave: “Se não agir de imediato (...), o Governo está a abandonar os agricultores à sua sorte, podendo inviabilizar toda uma campanha de produção”, conclui a CNA.