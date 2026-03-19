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Câmara de Lisboa abre inquérito sobre alegado esquema criminoso de luzes de Natal

19 mar, 2026 - 13:20 • João Malheiro

Inquérito visa procedimentos que levaram à celebração de um protocolo com a União de Associações do Comércio e Serviços.

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A Câmara de Lisboa anunciou esta quinta-feira a abertura de um inquérito a um alegado esquema criminoso no fornecimento e instalação de iluminações de Natal na cidade.

Em comunicado, Carlos Moedas diz abrir inquérito à secretaria-geral do município "sobre os procedimentos que levaram à celebração de um protocolo com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS)".

A relação contratual entre a autarquia e esta entidade começou em 2012 e "manteve-se ininterruptamente até 2025"

A decisão foi tomada na sequência da Operação Lúmen da Polícia Judiciária (PJ). Foram feitas buscas na secretaria-geral da Câmara de Lisboa - tutelada nos últimos 15 anos por Alberto Laplaine Guimarães - um dos quatro detidos na operação.

De acordo com a agência Lusa, que cita fonte judicial, a empresa Castros Iluminações Festivas, sediada em Vila Nova de Gaia, também está entre as visadas pela investigação.

Laplaine Guimarães terá beneficiado a Castros Iluminações Festivas em contratos superiores a quatro milhões de euros para as luzes de Natal em Lisboa, entre 2019 e 2025.

Além de Lisboa e da Câmara Municipal da Maia, também as autarquias de Tavira, Trofa e Santa Maria da Feira confirmaram a realização de buscas por parte da Polícia Judiciária.

Contactada pela Renascença, fonte da empresa disse desconhecer a investigação.

Segundo fonte judicial, a empresa — que recusou prestar declarações à Lusa — foi alvo de buscas no âmbito da operação “Lúmen”, na qual foi também detida Carla Salsinha, presidente da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

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