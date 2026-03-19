Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

CCDR aprovou 600 pedidos de apoio a habitações em Lisboa e Vale do Tejo

19 mar, 2026 - 20:19 • Lusa

Metade dos pedidos de apoio a habitações afetadas pelas tempestade foram rejeitados por não cumprirem condições.

A+ / A-

A CCDR de Lisboa e Vale do Tejo aprovou até esta quinta-feira 600 pedidos de apoio a habitações afetadas pelas tempestades deste ano no seu território, no valor global de dois milhões de euros, disse à Lusa a presidente desta entidade.

Segundo a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Teresa Almeida, foram rejeitados 50% dos pedidos analisados até esta data por não cumprirem condições.

"Nós fazemos o aproveitamento que podemos das candidaturas, com algumas perguntas subsequentes, aguardamos a entrega de elementos acessórios, mas há aqueles que não têm condições e, portanto, têm que ser rejeitados", salientou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No total, segundo a responsável, foram registados, até agora, 7.380 pedidos de apoio para a reconstrução de habitações relativamente a municípios da região LVT.

Mau tempo: Prejuízos no Baixo Alentejo ascendem a quase 38 milhões de euros

Mau tempo: Prejuízos no Baixo Alentejo ascendem a quase 38 milhões de euros

O levantamento dos danos realizado pela CIMBAL foi(...)

Os processos aprovados e em pagamento referem-se essencialmente a pedidos de apoio até cinco mil euros, relativos a procedimentos mais simplificados.

"Já estamos também a analisar os [pedidos de] apoio superiores a cinco mil, até 10 mil [euros], que têm um grau de exigência na apreciação da candidatura distinto, [exigindo] uma vistoria em concreto, o que não é tão rápido e não tão célebre como as que fazemos nos apoios até aos cinco mil euros", disse, salientando que estão a ser feitas validações "todos os dias".

Segundo a responsável, cerca de 500 profissionais, sobretudo das Ordens dos Arquitetos e dos Engenheiros, estão no terreno, na região Centro e em Lisboa e Vale do Tejo, a ajudar os municípios na avaliação e posterior validação dos processos.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda