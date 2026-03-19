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Concentração de pólen elevada em Lisboa, Alentejo e Algarve

19 mar, 2026 - 19:59 • Lusa

De 20 a 26 de março, há risco elevado a moderado de concentração de pólen, com destaque para os grãos provenientes das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas urtiga, gramíneas, azeda e urticáceas.

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As regiões do Alentejo, Algarve e Lisboa vão ter na próxima semana risco elevado a moderado de concentração de pólen na atmosfera, enquanto o resto do país varia entre valores moderados e baixos, segundo uma previsão divulgada esta quinta-feira.

De acordo com o Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), a previsão para a semana de 20 a 26 de março, estas regiões estão em risco elevado a moderado, com destaque para os grãos provenientes das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas urtiga, gramíneas, azeda e urticáceas (inclui a parietária).

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Na região de Entre Douro e Minho, a concentração de pólen na atmosfera tem previsões de risco moderado, destacando-se os grãos dos ciprestes, plátanos e eucaliptos e das ervas urtiga, gramíneas, azeda e urticáceas (incluindo a parietária).

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Na região da Beira Litoral, a concentração de pólen na atmosfera terá igualmente risco moderado para as mesmas árvores e ervas.

Em risco moderado estará também Castelo Branco (Beira Interior), com a concentração a registar valores de risco moderado, com destaque para os grãos de pólen das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas urtiga, gramíneas, azeda e urticáceas (inclui a parietária).

Em risco baixo, a Sociedade de Alergologia refere Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro) e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro a concentração será proveniente das árvores cipreste, plátano e pinheiro e das ervas urtiga, gramíneas e urticáceas (incluindo a parietária).

No Funchal (Região Autónoma da Madeira), a concentração será maioritariamente das árvores cipreste e pinheiro e das ervas urtiga, gramíneas e urticáceas (inclui a parietária).

Em Ponta Delgada (Região Autónoma dos Açores), as previsões apontam para os pólenes dos ciprestes (e/ou criptoméria) e pinheiro e das ervas urtiga e urticáceas (inclui também a parietária).

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