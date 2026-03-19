Cristo Rei ilumina-se de azul para alertar para o cancro colorretal

O Santuário do Cristo Rei, em Almada, vai iluminar-se de azul-marinho no próximo dia 23 de março, numa iniciativa da MovSaúde para sensibilizar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro colorretal, um dos mais prevalentes em Portugal.

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A ação assinala o arranque de uma campanha nacional de rastreio que vai disponibilizar gratuitamente testes de Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes (PSOF) à população elegível.

“A iluminação do Cristo Rei é uma forma simbólica de alertar para uma doença que muitas vezes evolui sem dar sinais”, afirma Francisco Morais, citado em comunicado.

Segundo o responsável, apesar da elevada incidência da doença — com mais de 10 mil novos casos por ano —, o diagnóstico precoce pode fazer a diferença: “A doença pode ser combatida com sucesso quando detetada a tempo. O objetivo desta campanha nacional de rastreio é precisamente esse: facilitar o acesso a um exame simples capaz de salvar vidas.”

A campanha decorre entre 23 de março e 31 de maio e destina-se a pessoas entre os 45 e os 74 anos, mediante inscrição prévia e critérios de elegibilidade. Os testes serão realizados gratuitamente na rede de laboratórios parceiros, sem necessidade de agendamento.

De acordo com a MovSaúde, o PSOF é um exame simples e não invasivo, que pode ser feito em casa, permitindo detetar pequenas quantidades de sangue nas fezes — um possível sinal precoce de lesões ou tumores no intestino.

A iniciativa conta com a colaboração da Europacolon Portugal, que irá acompanhar os participantes com resultados positivos, garantindo apoio e encaminhamento para cuidados de saúde adequados.

A campanha é lançada no mês dedicado à sensibilização para o cancro colorretal e coincide com o segundo aniversário da MovSaúde, reforçando o compromisso da associação sem fins lucrativos, com a prevenção e deteção precoce da doença em Portugal.