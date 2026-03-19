Detido suspeito de abusar sexualmente de criança em Odivelas

Um homem suspeito de abusar sexualmente de um menino de dez anos num estabelecimento comercial em Odivelas, no distrito de Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na quarta-feira, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

Em comunicado, a Direção Nacional da PJ informa que o homem, de 48 anos, está "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de crianças agravado" e que os alegados abusos ocorreram entre agosto e setembro de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O suspeito era "pessoa conhecida da vítima e respetiva família" e trabalhava num estabelecimento comercial em Odivelas, que o menino de dez anos e um seu irmão de sete "tinham por hábito frequentar, com autorização dos progenitores", detalha a mesma fonte.

Segundo a PJ, alguns dos abusos terão ocorrido na presença do irmão mais novo.

A situação foi denunciada à polícia pelo pai da vítima e, cumpridas as diligências de investigação, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ deteve o suspeito na quarta-feira.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito às medidas de coação de apresentações diárias às autoridades, obrigatoriedade de entrega de passaporte e proibição de contactos com crianças.