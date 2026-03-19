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Detido suspeito de abusar sexualmente de criança em Odivelas

19 mar, 2026 - 19:32 • Lusa

Homem, de 48 anos, suspeito de abusar um menino de 10 anos está "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de crianças agravado", afirma a Direção Nacional da PJ.

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Um homem suspeito de abusar sexualmente de um menino de dez anos num estabelecimento comercial em Odivelas, no distrito de Lisboa, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na quarta-feira, anunciaram esta quinta-feira as autoridades.

Em comunicado, a Direção Nacional da PJ informa que o homem, de 48 anos, está "fortemente indiciado do crime de abuso sexual de crianças agravado" e que os alegados abusos ocorreram entre agosto e setembro de 2025.

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O suspeito era "pessoa conhecida da vítima e respetiva família" e trabalhava num estabelecimento comercial em Odivelas, que o menino de dez anos e um seu irmão de sete "tinham por hábito frequentar, com autorização dos progenitores", detalha a mesma fonte.

Segundo a PJ, alguns dos abusos terão ocorrido na presença do irmão mais novo.

A situação foi denunciada à polícia pelo pai da vítima e, cumpridas as diligências de investigação, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ deteve o suspeito na quarta-feira.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sujeito às medidas de coação de apresentações diárias às autoridades, obrigatoriedade de entrega de passaporte e proibição de contactos com crianças.

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