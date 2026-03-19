Influenciador Tiago Grila acusado de atropelamento e fuga

O influenciador digital Tiago Grila, que assumiu num "podcast" ter atropelado com gravidade uma mulher na Amadora, no distrito de Lisboa, e ter fugido sem prestar assistência, foi formalmente acusado pelo Ministério Público (MP).

De acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste, os factos ocorreram no dia 17 de janeiro de 2024, nas imediações do Bingo da Amadora, local de onde a vítima acabara de sair, tendo-se dirigido a uma passagem para peões e aguardado pelo verde para iniciar a travessia.

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Enquanto atravessava a passadeira, a mulher foi atropelada pelo arguido, caiu e perdeu os sentidos.

As dores e lesões que sofreu "afetaram a sua capacidade de trabalho durante mais de um ano", indica o MP.

O influenciador Tiago Grila, atualmente com 34 anos – e cujo nome não é referido na nota –, saiu do veículo e aproximou-se da ofendida, mas regressou à viatura e fugiu "para parte incerta, não prestando qualquer auxílio", nem chamando por socorro médico.

O arguido não era titular de documento legal que o habilitasse a conduzir o tipo de veículo em que seguia.

Segundo informação constante na página da Procuradoria da República da Comarca de Lisboa Oeste, foi deduzida acusação pela prática de um crime de ofensa à integridade física grave por negligência, um crime de omissão de auxílio e um crime de condução sem habilitação legal.

O forcado amador e influenciador digital confessou num "podcast" o crime de atropelamento e fuga na Amadora, junto ao bingo, um ano depois.

Por coincidirem com os dados do atropelamento de 17 de janeiro no mesmo local, essas declarações motivaram a reabertura do inquérito, tendo o suspeito sido constituído arguido.

Na altura, recusou-se a prestar declarações.