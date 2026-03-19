"Não é possível oferecer refeições equilibradas" aos alunos com "preços tão baixos", queixam-se nutricionistas

Os nutricionistas estão a alertar para a falta de qualidade dos almoços nas escolas públicas e exigem um reforço de verbas, argumentando ser impossível oferecer refeições equilibradas com os valores pagos pelo Estado. Croquetes e rissóis em vez de um bife ou de uma posta de peixe, ementas ignoradas ou doses demasiado pequenas são alguns dos problemas encontrados em cantinas escolares, contou à Lusa a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num país onde já são raras as escolas que ainda têm cozinheiras, as refeições são agora confecionadas por empresas que celebram contratos com as autarquias. As câmaras municipais procuram empresas que lhes façam o serviço por 2,75 euros, valor que recebem do Estado por cada almoço servido. "Por vezes, os concursos ficam desertos, porque as empresas que fornecem as refeições consideram o preço demasiado baixo", revelou a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), acrescentando que a solução passa por lançar novos concursos e "assumir os custos acrescidos".

A Lusa teve acesso a alguns cadernos de encargos de autarquias que neste momento estão à procura de quem queira garantir refeições por 2,20 euros, 2,75 euros ou 3,07 euros. "Não é possível oferecer uma refeição equilibrada com estes valores", disse Liliana Sousa, lembrando que é preciso colocar no tabuleiro uma sopa, um prato de carne ou de peixe e uma sobremesa. Entre os nutricionistas camarários contam-se histórias de escolas onde o menu anunciado é diferente do que chega ao prato ou de um "uso abusivo de alimentos ultraprocessados", acrescentou. Para a bastonária, este é o resultado de concursos camarários com "preços tão baixos que tornam incomportável garantir os compromissos inicialmente estabelecidos". "As empresas fazem um esforço de cumprimento das ementas, mas muitas vezes a qualidade da matéria-prima não é a esperada ou há uma substituição de pratos por produtos processados, mais gorduras saturadas, ou muito mais fritos do que o previsto", contou com base em relatos de colegas que trabalham nessas empresas. Liliana Sousa alertou para a gravidade da situação, tendo em conta que em Portugal "ainda há crianças cuja única refeição quente que comem é nas escolas". A bastonária pede, por isso, uma "revisão urgente e realista dos valores" e aplaude os autarcas que usam do seu orçamento camarário para investir na alimentação escolar. No entanto, lembrou, esta solução pode resolver o problema numa região, mas cria desigualdades entre crianças de um mesmo país. Os cadernos de encargos a que a Lusa teve acesso mostram isso mesmo: A Câmara Municipal da Murtosa, por exemplo, paga 2,20 euros por almoço, enquanto a autarquia de Viseu dá 2,75 euros e em Ílhavo são 3,05 euros.