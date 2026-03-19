Nova lei do retorno "não serve para perseguir os imigrantes", diz Obra Católica

A Obra Católica das Migrações defende que a nova lei de retorno não pretende perseguir ninguém e procura alinhar o país com as diretivas europeias para esta área.

O Governo aprovou esta quinta-feira mudanças a este regime para os imigrantes em situação irregular, que passa, por exemplo, por alargar o prazo máximo de detenção em centros temporários.

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Em declarações à Renascença, Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, afirma que este passo é natural para privilegiar os canais legais de imigração.

"Não creio que esta lei de retorno sirva para perseguir os imigrantes, mas sim para ajudar a regular os fluxos, tem essa função pedagógica", afirma.

A diretora da Obra Católica das Migrações considera que o alargamento dos prazos de detenção serve para "que se aplique efetivamente a lei", uma vez que o atual limite dos dois meses é muitas vezes excedido.

A diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações admite que o Governo mudou a postura em relação à imigração e passou a ser mais dialogante e abandonou um discurso que podia ser visto como "alinhado" com os partidos mais à direita.

"Há uma outra forma de se posicionar que é importante para não alinhar com o discurso do bode expiatório, há uma outra postura", afirma.

Nestas declarações à Renascença, a diretora da Obra Católica das Migrações salienta que a nova lei aprovada esta quinta-feira pelo Governo não se aproxima de leis agressivas como as que existem atualmente nos Estados Unidos da América.