PJ detém em Sintra casal suspeito de burla procurado pelo Brasil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Sintra, um casal estrangeiro procurado pelas autoridades judiciais do Brasil por suspeitas da prática do crime de burla.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal, após um conjunto de diligências que permitiram localizar os suspeitos, procurados por factos ocorridos em 2024, na cidade de Contagem, no estado de Minas Gerais.

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De acordo com a investigação, os suspeitos eram responsáveis por uma empresa de importação de material tecnológico e terão montado um esquema fraudulento com características piramidais.

“Montaram um sofisticado esquema piramidal, baseado numa suposta venda de telemóveis importados, de uma marca muito conhecida no mercado”, adianta a PJ.

O esquema consistia em atrair clientes, “receber os montantes acordados e não entregar os produtos adquiridos, resultando em prejuízos financeiros significativos para inúmeros consumidores”, acrescenta.

Os danos causados estarão avaliados em milhares de euros.

Segundo as autoridades, os dois suspeitos — ambos com 32 anos — poderão vir a ser condenados a penas de prisão entre oito e 12 anos.

Após serem presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa, foi aplicada prisão preventiva ao homem, enquanto a mulher ficou sujeita a apresentações periódicas às autoridades.