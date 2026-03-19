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PJ detém jovem de 22 anos por pornografia de menores e abuso sexual de crianças

19 mar, 2026 - 11:23 • Olímpia Mairos

Suspeito foi apanhado em flagrante pela PJ da Guarda e tinha na sua posse milhares de ficheiros com conteúdos ilícitos envolvendo menores.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito um homem de 22 anos, suspeito da prática dos crimes de pornografia de menores e abuso sexual de crianças, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu “no dia de ontem”, na sequência de diligências que permitiram identificar o suspeito.

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Segundo a Polícia Judiciária, “de forma reiterada, o homem acedia e partilhava conteúdos pornográficos em suporte informático, envolvendo menores de idade”.

As autoridades indicam ainda que, na posse do suspeito, foram encontrados “cerca de 2.700 vídeos e 800 fotografias de bebés, crianças e menores de idade, alvo de tais práticas”.

No decurso da operação, a Polícia Judiciária apreendeu “três computadores e diversos dispositivos de armazenamento”, onde estavam guardados os conteúdos ilícitos.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.

O detido será presente ainda esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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