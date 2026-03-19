Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PJ realiza buscas em entidades públicas na Madeira por suspeitas de crimes económicos

19 mar, 2026 - 16:50 • Olímpia Mairos

Diligências decorreram em serviços do Governo Regional, autarquia e empresa no âmbito de suspeitas de abuso de poder e viciação de concursos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que realizou um conjunto de buscas na Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito de investigações relacionadas com suspeitas de crimes económicos e de abuso de poder.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que as diligências decorreram no dia 17 de março e abrangeram “as instalações de uma Secretaria Regional, de um Instituto Público e a sede de uma sociedade comercial”.

Em causa estão suspeitas dos crimes de “participação económica em negócio e abuso de poder”, relacionados com a aquisição de um serviço informático de gestão de contraordenações e do histórico de infratores.

Já na quarta-feira, foram realizadas novas buscas, desta vez numa autarquia da região, com o objetivo de recolher provas sobre alegadas irregularidades em concursos públicos.

Segundo a PJ, estas diligências visaram investigar “crimes de prevaricação e abuso de poder, relacionados com viciação de procedimentos concursais comuns” para contratação de assistentes técnicos.

A investigação está a ser dirigida pelo DIAP do Funchal.

Nas operações participaram “uma dezena de investigadores criminais, várias equipas de peritos informáticos e um magistrado do Ministério Público”, acrescenta a Polícia Judiciária.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda