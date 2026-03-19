- Noticiário das 16h
- 19 mar, 2026
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PJ realiza buscas em entidades públicas na Madeira por suspeitas de crimes económicos
19 mar, 2026 - 16:50 • Olímpia Mairos
Diligências decorreram em serviços do Governo Regional, autarquia e empresa no âmbito de suspeitas de abuso de poder e viciação de concursos.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que realizou um conjunto de buscas na Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito de investigações relacionadas com suspeitas de crimes económicos e de abuso de poder.
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Em comunicado, a PJ adianta que as diligências decorreram no dia 17 de março e abrangeram “as instalações de uma Secretaria Regional, de um Instituto Público e a sede de uma sociedade comercial”.
Em causa estão suspeitas dos crimes de “participação económica em negócio e abuso de poder”, relacionados com a aquisição de um serviço informático de gestão de contraordenações e do histórico de infratores.
Já na quarta-feira, foram realizadas novas buscas, desta vez numa autarquia da região, com o objetivo de recolher provas sobre alegadas irregularidades em concursos públicos.
Segundo a PJ, estas diligências visaram investigar “crimes de prevaricação e abuso de poder, relacionados com viciação de procedimentos concursais comuns” para contratação de assistentes técnicos.
A investigação está a ser dirigida pelo DIAP do Funchal.
Nas operações participaram “uma dezena de investigadores criminais, várias equipas de peritos informáticos e um magistrado do Ministério Público”, acrescenta a Polícia Judiciária.
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