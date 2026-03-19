PJ realiza buscas em entidades públicas na Madeira por suspeitas de crimes económicos

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que realizou um conjunto de buscas na Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito de investigações relacionadas com suspeitas de crimes económicos e de abuso de poder.

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Em comunicado, a PJ adianta que as diligências decorreram no dia 17 de março e abrangeram “as instalações de uma Secretaria Regional, de um Instituto Público e a sede de uma sociedade comercial”.

Em causa estão suspeitas dos crimes de “participação económica em negócio e abuso de poder”, relacionados com a aquisição de um serviço informático de gestão de contraordenações e do histórico de infratores.

Já na quarta-feira, foram realizadas novas buscas, desta vez numa autarquia da região, com o objetivo de recolher provas sobre alegadas irregularidades em concursos públicos.

Segundo a PJ, estas diligências visaram investigar “crimes de prevaricação e abuso de poder, relacionados com viciação de procedimentos concursais comuns” para contratação de assistentes técnicos.

A investigação está a ser dirigida pelo DIAP do Funchal.

Nas operações participaram “uma dezena de investigadores criminais, várias equipas de peritos informáticos e um magistrado do Ministério Público”, acrescenta a Polícia Judiciária.