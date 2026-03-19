- Noticiário das 15h
- 19 mar, 2026
-
Saúde
Portugal sem casos de meningite, mas DGS acompanha surto em Inglaterra
19 mar, 2026 - 13:41 • Anabela Góis
O número de casos de meningite B bacteriana registados no Reino Unido subiu de 20 para 27.
A Direção-Geral da Saúde (DGS) garante que não há casos de meningite bacteriana notificados em Portugal, com ligação ao surto no Reino unido, que já fez dois mortos. Esclarece mesmo que desde 1 de janeiro de 2026, não foram reportados surtos da doença na plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SINAVE.
De acordo com a agência britânica de segurança sanitária, o número de casos de meningite B registados no Reino Unido subiu de 20 para 27, dos quais 15 foram confirmados e 12 continuam a ser investigados.
Em resposta enviada à Renascença, a DGS diz que está a acompanhar a situação no Reino Unido, “dentro da monitorização permanente da situação epidemiológica na Europa e no mundo, mantendo, igualmente, uma comunicação de proximidade e um aumento da vigilância”.
Ainda de acordo com a autoridade de saúde, de 2020 a 2025, foram notificados em Portugal 187 casos confirmados de doença meningocócica. Entre 2020 e 2022 houve uma diminuição do número de casos, associado às medidas de mitigação implementadas no âmbito da pandemia Covid-19. Desde 2022, mantém-se, contudo, uma tendência abaixo dos valores registados no período pré-pandémico.
Explicador Renascença
Surto de meningite no Reino Unido. Como é que a infeção se transmite?
No Explicador Renascença, esclarecemos a gravidade(...)
A DGS reforça que a vacinação é a principal medida de prevenção. Em Portugal a vacina contra o serogrupo B faz parte do Programa Nacional de Vacinação (PNV) desde outubro de 2020, sendo recomendada para todas as crianças, num esquema de três doses, com a primeira a ser ministrada aos dois meses de vida.
A vacina contra os serogrupos A, C, W e Y também integra o PNV e é recomendada em dose única aos 12 meses de idade.
Não existe, em Portugal, recomendação universal de vacinação contra o serogrupo B para adolescentes, jovens ou adultos, embora a vacina esteja disponível e seja aconselhada, por exemplo, quando se viaja para determinado países.
A doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, sendo os serogrupos B, C, W e Y os mais frequentemente associados a doença invasiva. A transmissão ocorre, sobretudo, por gotículas respiratórias.
- Noticiário das 15h
- 19 mar, 2026
-