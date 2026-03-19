Portugal sem casos de meningite, mas DGS acompanha surto em Inglaterra

A Direção-Geral da Saúde (DGS) garante que não há casos de meningite bacteriana notificados em Portugal, com ligação ao surto no Reino unido, que já fez dois mortos. Esclarece mesmo que desde 1 de janeiro de 2026, não foram reportados surtos da doença na plataforma informática de suporte ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica – SINAVE.

De acordo com a agência britânica de segurança sanitária, o número de casos de meningite B registados no Reino Unido subiu de 20 para 27, dos quais 15 foram confirmados e 12 continuam a ser investigados.

Em resposta enviada à Renascença, a DGS diz que está a acompanhar a situação no Reino Unido, “dentro da monitorização permanente da situação epidemiológica na Europa e no mundo, mantendo, igualmente, uma comunicação de proximidade e um aumento da vigilância”.

Ainda de acordo com a autoridade de saúde, de 2020 a 2025, foram notificados em Portugal 187 casos confirmados de doença meningocócica. Entre 2020 e 2022 houve uma diminuição do número de casos, associado às medidas de mitigação implementadas no âmbito da pandemia Covid-19. Desde 2022, mantém-se, contudo, uma tendência abaixo dos valores registados no período pré-pandémico.