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Recebeu um email ou SMS da Autoridade Tributária? Atenção: pode ser fraude
19 mar, 2026 - 14:21 • Olímpia Mairos
Mensagens falsas em nome da Autoridade Tributária estão a circular e tentam levar contribuintes a clicar em links, fornecer dados ou fazer pagamentos indevidos.
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar para a circulação de emails e SMS fraudulentos que utilizam indevidamente o nome do fisco para enganar contribuintes, seja com pedidos de pagamento de impostos, seja com promessas de reembolsos.
Num aviso divulgado no Portal das Finanças, a AT refere ter “conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT”, nas quais é solicitado que os destinatários cliquem em links fornecidos nessas comunicações.
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Entre os exemplos identificados, encontram-se mensagens com o assunto “Documento para regularização 3 IRS 2024”, enviadas por remetentes como “Financas Deducao”, ou ainda emails com o título “Conclusão pendente 3 Deduções Provisórias IRS”, associados a endereços que não pertencem à entidade oficial.
Noutros casos, os burlões tentam convencer os utilizadores a aceder a um link e inserir dados bancários, alegando tratar-se de um “reembolso fiscal” pendente.
A AT é clara ao afirmar que “estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, explicando que o objetivo é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas (…) ou a efetuar pagamentos indevidos”. Por isso, deixa o aviso: “Em caso algum deverá efetuar essas operações”.
O organismo alerta também para uma campanha de phishing por SMS, em que mensagens enviadas em nome de “AT.GOV.PT” indicam falsamente situações urgentes, como: “Processo de penhora iniciado. Último Dia para pagamento. Evite custos adicionais”, acompanhadas de um link fraudulento.
Na mesma publicação, a AT recomenda a consulta do “folheto informativo sobre Segurança da Informação”, onde se explica que “são enviadas ao contribuinte mensagens fraudulentas (…) com o objetivo de o convencer a descarregar software malicioso”, podendo assumir a forma de emails (phishing), SMS (smishing) ou até janelas de autenticação falsas.
O documento reforça que “estas janelas são falsas e devem ser ignoradas” e alerta que “em caso algum deverá ser fornecida essa informação”, referindo-se a dados pessoais ou credenciais.
Entre as principais recomendações deixadas aos cidadãos estão:
- “Suspeite de links e ficheiros enviados” por email ou SMS
- “Não responda às mensagens, não clique em links” nem abra anexos em caso de dúvida
- “Não forneça (…) as suas credenciais” do Portal das Finanças
- “Apague as mensagens de origem desconhecida”
A AT aconselha ainda que, sempre que existam dúvidas sobre a autenticidade de uma mensagem, os contribuintes devem confirmar diretamente no Portal das Finanças se a comunicação é legítima.
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