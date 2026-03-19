Recebeu um email ou SMS da Autoridade Tributária? Atenção: pode ser fraude

Noutros casos, os burlões tentam convencer os utilizadores a aceder a um link e inserir dados bancários , alegando tratar-se de um “reembolso fiscal” pendente .

Entre os exemplos identificados, encontram-se mensagens com o assunto “Documento para regularização 3 IRS 2024” , enviadas por remetentes como “Financas Deducao” , ou ainda emails com o título “Conclusão pendente 3 Deduções Provisórias IRS” , associados a endereços que não pertencem à entidade oficial.

Num aviso divulgado no Portal das Finanças, a AT refere ter “conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT” , nas quais é solicitado que os destinatários cliquem em links fornecidos nessas comunicações .

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) está a alertar para a circulação de emails e SMS fraudulentos que utilizam indevidamente o nome do fisco para enganar contribuintes, seja com pedidos de pagamento de impostos, seja com promessas de reembolsos.

A AT é clara ao afirmar que “estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas”, explicando que o objetivo é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas (…) ou a efetuar pagamentos indevidos”. Por isso, deixa o aviso: “Em caso algum deverá efetuar essas operações”.

O organismo alerta também para uma campanha de phishing por SMS, em que mensagens enviadas em nome de “AT.GOV.PT” indicam falsamente situações urgentes, como: “Processo de penhora iniciado. Último Dia para pagamento. Evite custos adicionais”, acompanhadas de um link fraudulento.

Na mesma publicação, a AT recomenda a consulta do “folheto informativo sobre Segurança da Informação”, onde se explica que “são enviadas ao contribuinte mensagens fraudulentas (…) com o objetivo de o convencer a descarregar software malicioso”, podendo assumir a forma de emails (phishing), SMS (smishing) ou até janelas de autenticação falsas.

O documento reforça que “estas janelas são falsas e devem ser ignoradas” e alerta que “em caso algum deverá ser fornecida essa informação”, referindo-se a dados pessoais ou credenciais.

Entre as principais recomendações deixadas aos cidadãos estão:

“Suspeite de links e ficheiros enviados” por email ou SMS

por email ou SMS “Não responda às mensagens, não clique em links” nem abra anexos em caso de dúvida

nem abra anexos em caso de dúvida “Não forneça (…) as suas credenciais” do Portal das Finanças

do Portal das Finanças “Apague as mensagens de origem desconhecida”

A AT aconselha ainda que, sempre que existam dúvidas sobre a autenticidade de uma mensagem, os contribuintes devem confirmar diretamente no Portal das Finanças se a comunicação é legítima.