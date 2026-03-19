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- 19 mar, 2026
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Operação “Pinha Oca”
Três detidos em Sesimbra por crimes violentos e auxílio à imigração ilegal
19 mar, 2026 - 10:53 • Olímpia Mairos
Polícia Judiciária desmantela rede com ligações internacionais em Sesimbra e constitui duas empresas como arguidas
A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas suspeitas da prática de vários crimes violentos, no âmbito da operação “Pinha Oca”, realizada na zona de Sesimbra.
Em comunicado, a PJ explica que a operação decorreu na quarta-feira e visou o cumprimento de nove mandados de busca, domiciliários e não domiciliários, com o objetivo de localizar os suspeitos e recolher provas.
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Segundo a PJ, “foram detidos, em flagrante delito, três suspeitos da prática dos crimes de rapto, roubo, ofensas à integridade física, coação agravada, detenção de armas proibidas, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal”.
No decurso da investigação, foram ainda constituídas arguidas duas empresas que fariam parte da estrutura criminosa, composta por cidadãos nacionais e estrangeiros e com ligações internacionais.
“A PJ constituiu arguidas duas empresas que integram a estrutura criminosa, constituída por cidadãos nacionais e estrangeiros, com ligações internacionais e integrada em redes de falsificação de documentos e de auxílio à imigração ilegal”, refere a mesma nota.
De acordo com as autoridades, estas redes terão ajudado vários cidadãos estrangeiros a entrar e a regularizar a sua situação no espaço Schengen, com especial incidência em Portugal, obtendo elevados lucros financeiros.
Durante as buscas, foram apreendidas armas, documentação e outros materiais considerados relevantes para o desenvolvimento da investigação.
Os três detidos — um português e dois estrangeiros, com idades entre os 23 e os 54 anos — vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo DIAP de Évora.
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