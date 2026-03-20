Enfermeira condenada por homicídio de jovem engenheiro deportada para Portugal

Mariana Fonseca, condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio e desmembramento de Diogo Gonçalves, foi deportada da Indonésia e já se encontra em Portugal, onde cumprirá a pena na cadeia de Tires.

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A mulher tinha sido detida naquele país após cerca de seis meses em fuga. A deportação ocorreu depois de as autoridades de Jacarta terem revogado o seu visto de trabalho, ultrapassando a oposição da arguida à extradição.

O crime foi cometido em 2020 em conjunto com Maria Malveiro Davidachwili, então com 20 anos, que viria a ser condenada à pena máxima de 25 anos. A coautora suicidou-se posteriormente na cadeia de Tires.

Segundo ficou provado em tribunal, o homicídio teve como motivação o conhecimento de que a vítima iria receber uma indemnização de 70 mil euros pela morte da mãe. As duas mulheres planearam o crime com o objetivo de se apoderarem do dinheiro.

No dia 20 de março de 2020, Diogo Gonçalves foi atraído a casa sob um falso pretexto. Após ser drogado com calmantes desviados do hospital, foi estrangulado. Posteriormente, o corpo foi desmembrado com recurso a um cutelo.