Fenprof exige (de novo) negociar carreira docente

A falta de atratividade da profissão, o envelhecimento dos quadros e as dificuldades de recrutamento e retenção continuam a marcar o setor da Educação, num conjunto de problemas estruturais que, segundo a Federação Nacional de Professores (Fenprof), exigem respostas urgentes.

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Nas últimas semanas, a federação promoveu a recolha de assinaturas em postais onde estas preocupações são expressas, no âmbito da Caravana Nacional “Somos Professores. Damos rosto ao futuro!”, que percorreu o país entre fevereiro e março para denunciar a degradação das condições de trabalho. Os postais foram assinados não só por docentes, mas também pela “sociedade civil”.

Esta sexta-feira, professores e educadores realizaram um cordão humano entre o Jardim da Estrela e a residência oficial do primeiro-ministro, onde entregaram cerca de 15 mil postais recolhidos durante a iniciativa.

A mobilização surge num momento em que os sindicatos intensificam a pressão sobre o Governo, defendendo que o reforço do investimento na Educação é “a única via” para responder à escassez de professores que continua a afetar as escolas.