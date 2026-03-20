Indícios de "legionella" nos Hospitais da Universidade de Coimbra

Foram detetados indícios da presença da bactéria "legionella" nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

A Unidade Local de Saúde (ULS) diz, em comunicado, que há sinais da bactéria em alguns pontos da rede de águas quentes sanitárias que abastecem o terceiro piso e todos os inferiores.

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Apesar de ainda aguardar o relatório do laboratório, a ULS de Coimbra adianta que foram tomadas medidas para resolver o problema e para mitigar o risco de exposição de doentes e profissionais.

Entre 2015 e 2024, a DGS contabilizou 2.665 casos confirmados de "legionella" em Portugal, dos quais 355 ocorreram em 2023 e 489 em 2024. Este último valor é o mais elevado da última década, aproximando-se do registado em 2014, ano em que foram confirmados 556 casos.

