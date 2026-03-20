- Noticiário das 21h
- 20 mar, 2026
-
Médicos do Hospital de Santa Maria denunciam parto em casa após morte de recém-nascido
20 mar, 2026 - 20:28 • Redação
Médicos do Hospital de Santa Maria denunciaram um parto em casa que resultou na morte de um bebé. Recém-nascido chegou ao hospital em paragem cardiorrespiratória após nascer fora da unidade de saúde. Grávida tinha faltado à indução do parto previamente marcada.
Um bebé morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, cerca de 15 dias depois de ter nascido em casa por alegada vontade da mãe, que se apresenta como doula.
O caso já foi comunicado às autoridades, escreve o "Público" esta sexta-feira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
O caso gerou indignação entre médicos da unidade hospitalar, por a grávida conhecer os riscos associados à situação clínica.
Segundo a informação divulgada, a mulher tinha duas cesarianas anteriores e tinha marcada a indução do parto, mas não compareceu.
O recém-nascido morreu há cerca de dez dias. Quando chegou ao hospital, transportado pelo INEM, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.
- Noticiário das 21h
- 20 mar, 2026
-