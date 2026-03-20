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Médicos do Hospital de Santa Maria denunciam parto em casa após morte de recém-nascido

20 mar, 2026 - 20:28 • Redação

Médicos do Hospital de Santa Maria denunciaram um parto em casa que resultou na morte de um bebé. Recém-nascido chegou ao hospital em paragem cardiorrespiratória após nascer fora da unidade de saúde. Grávida tinha faltado à indução do parto previamente marcada.

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Um bebé morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, cerca de 15 dias depois de ter nascido em casa por alegada vontade da mãe, que se apresenta como doula.

O caso já foi comunicado às autoridades, escreve o "Público" esta sexta-feira.

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O caso gerou indignação entre médicos da unidade hospitalar, por a grávida conhecer os riscos associados à situação clínica.

Segundo a informação divulgada, a mulher tinha duas cesarianas anteriores e tinha marcada a indução do parto, mas não compareceu.

O recém-nascido morreu há cerca de dez dias. Quando chegou ao hospital, transportado pelo INEM, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

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